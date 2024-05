“Las ocho verdades que son mentira” del Estado según Federico Sturzenegger, uno de los gurúes de Javier Milei

“El plan económico de Javier Milei tiene solo dos palabras: Superávit fiscal”, desafió a los presentes Federico Sturzenegger. No hay más secretos. Lo expresó en una conferencia en Córdoba donde estaban políticos, dirigentes, intendentes y personalidades que fueron a escuchar al asesor del presidente Javier Milei a cargo de todas las medidas de desregulación de la economía nacional.

La madre de todas las batallas es la cultural, pero se le agregan otras dos: el modelo de la casta y la macro economía. “Ese es el eje del nuevo gobierno: el gasto excesivo que tenemos. El plan económico de Milei es el superávit fiscal, solo esas dos palabras. Tuvimos superávit fiscal en enero, en febrero… es mucho más sustentable de lo que el mercado cree. Es como la Matrix, tomamos la pastilla correcta. La inflación está como derrumbándose. El riesgo país también baja y esa fiebre se comienza a disipar, paso de 2400 a 1200”, describió en marco de un evento organizado por Civilitas y la senadora nacional del Pro por Córdoba Carmen Álvarez Rivero.

Molesto con la consideración que el plan del gobierno "es un ajuste fiscal”, Sturzenegger contradijo esas afirmaciones porque “al bajar el gasto, no hay que sustituirlo con un impuesto”.

Para comenzar a encontrarle un sentido a todo lo que se intenta generar, vale la pena comprender, o al menos saber, que los hombres que rodean al presidente tienen como lineamientos de los cuáles no se pueden distanciar y, en base a eso, construir. Una manera de interpelar a los ciudadanos para comenzar a rediscutir algunas cosas que se dan por sentado hacerlas de una manera y no recrearlas en una construcción colectiva.

Las “ocho verdades que son mentiras” según Sturzenegger

1. “Bajar el impuesto a las ganancias es bajar impuestos”: eso es mentira según el economista, “si voy me bajas un impuesto, pero sin quitar un gasto, entonces de donde sale la plata para financiar ese gasto. Como lo financió (Sergio) Massa, con emisión monetaria”, sostuvo. “Pasaste de un impuesto que paga el 10-15% más rico de la población para poner un impuesto que lo paga el 10-15% más pobre, ellos no se pueden proteger contra la inflación. Este es el impuesto que estamos bajando: la inflación”, agregó.

2. “Cuando le doy un subsidio a un sector económico creo empleo”. Otra mentira, detalla el asesor. “Ese sector tendrá mejores condiciones y se va a desarrollar. Por ejemplo, un beneficio puede ser de dejar de cobrar el IVA. Entonces esa plata que no recaudo como Estado la tengo que tomar de otro lado. Es cierto, el sector creó empleo y se desarrolló, pero en detrimento de otro sector en donde se destruyó el empleo, porque le subiste los costos. Pensamos que creamos empleos, pero lo estamos destruyendo”, afirmó para desarticular algo que “hemos usado los últimos 50% años” y la pobreza siguió creciendo.

3. “Expandir el gasto público estimula la economía”. Algo hiper debatido. Sturzenegger consideró que es una de las peores mentiras. “Si expando el gasto debo encontrar como recuperar ese dinero. Entonces, se expanden por $100 la economía, pero, por otro lado, se suben impuestos o inflación por $100, entonces me terminan sacando la misma plata que me dieron. El gobierno gasta más y la gente gasta menos, porque no le alcanza. Hay 180 países en donde se testea esto. Tiene que gastar más el privado, no el gobierno. La economía no es una perilla, es razonamiento en beneficio para la casta”, se explayó.

4. “Promocionar algo es gratis, para estimular a un sector para que pague impuestos”. La verdad que se instaló durante años es que “se ayuda a producir más porque ese sector, con el tiempo pagará más impuestos, una mentira”, dijo mirando a los presentes y agregó: “cuando alguien dice que algo es gratis hay que tener desconfianza, porque podemos generar que la gente gaste en eso en lugar de pagar impuestos”, planteó.

5. “La apertura de la economía, fomentando las importaciones generan desequilibrio comercial”. El gobierno comenzó a bajar algunos aranceles para ciertos productos e insumos, eso llevó a recibir muchas críticas. “Cada importación genera su exportación. Supongamos una situación que la gente quiera importar más, significa que demandará más dólares si las exportaciones están constantes el dólar sube. Esto estimulará las exportaciones”, concluyó.

6. “La corrección fiscal de Milei es dolorosa”. “¿Dolorosa para quién? Para quien se beneficiaba del gasto público, pero para la gente en conjunto es beneficiosa. Se libra el impuesto inflacionario”, indicó el asesor del presidente.

7. “Los servicios básicos los debe prestar el sector público”. Esta es una idea que sirvió para provocar a los presentes, según el economista: “es una idea exploratoria”. Para explicarla la mentira que se considera verdad utilizó el ejemplo de la recolección de basura de un municipio. “Siempre asumimos que los servicios los debe brindar el Estado y por ende, pagarlos con los impuestos. ¿Por qué la recolección de basura es pública? Qué pasaría si el intendente dice a sus ciudadanos que es muy caro el servicio y les devuelve el dinero. Ahora, a cambio las personas están obligadas a llevarlas al depósito municipal. Ese es el costo del servicio recolección, transportar la basura generada por cada vivienda. En Argentina, por lo menos en donde vivo, el camión relector pasa 14 veces por semana, en Cambridge (Estados Unidos) pasa solo un día a la semana. Algo está mal. Aparecerá alguno que dirá, bueno, la llevo en mi auto. Y de a poco comenzará alguna empresa que ofrezca el servicio, quizás con un sistema más barato y hasta más ecológico La producción de basura es gratis, todos los días tendrás la materia prima en cada casa”, desarrolló Sturzenegger.

8. “Este sistema generó inclusión laboral”. Para el ex presidente del Banco Central, los argentinos “tenemos un mercado laboral con enorme exclusión. El actual sistema generó exclusión laboral, no inclusión. El costo de la contratación laboral hoy es alto. Pongamos las cartas sobre la mesa, quizás fue exitoso para los sectores formales sindicalizados como los bancarios o camioneros. Pero eso tuvo un costo: el de la exclusión muchos. La Reforma Laboral, no solo la parte del DNU que está a referéndum de la Corte (Suprema de Justicia), apuntan a resolver esos problemas.