Ley de Bases: gobernadores patagónicos impulsan cambios en la distribución de Ganancias

En medio de la discusión de la ley de Bases en el Congreso, los gobernadores patagónicos mantuvieron conversaciones en las últimas horas de este miércoles para coordinar acciones conjuntas. Uno de los puntos principales es la vuelta del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores.

De las discusiones participaron los mandatarios de La Pampa (Sergio Ziliotto), Neuquén (Rolando Figueroa), Río Negro (Alberto Weretilneck), Chubut (Ignacio Torres), Santa Cruz (Claudio Vidal) y Tierra del Fuego (Gustavo Melella), que pertenecen a cinco partidos políticos distintos.

En la reunión se conversó sobre la distribución de fondos, pero también de la vuelta del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores, que afectaría severamente a los ciudadanos patagónicos que cobran salarios más altos en las industrias petrolera y pesquera. Esas cifras están relacionadas con que el costo de vida es, en esas provincias, también más alto que en el resto del país.

Entre las seis provincias patagónicas suman 18 senadores que serán clave en el debate por la ley de Bases

La pelea contra el Impuesto a las Ganancias une a todos los gremios petroleros del país y, de hecho, el sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa ayer convocó a un paro de 48 horas, pero Nación dictó la conciliación obligatoria. Si la ley se aprueba en el Senado, serán inmediatas las medidas de fuerza entre los trabajadores del sector petrolero.

Los gobernadores de la región más austral trabajan en bloque desde enero pasado, cuando la versión original de la “ley ómnibus” amenazó con llevarse puesta la industria pesquera, al abrir las aguas jurisdiccionales a licitaciones internacionales. El parlamento patagónico recientemente rechazó el DNU 70/2023 y su intensidad marca un camino para el Poder Legislativo.

Entre las seis provincias patagónicas suman 18 senadores que serán clave en el debate por la ley de Bases, ya que Vidal, Figueroa y Weretilneck responden a fuerzas locales. Sin embargo, todos ellos votaron a favor del proyecto oficialista en Diputados. Lo propio hizo Torres, por ser de la “oposición amigable”, y en contra votaron los funcionarios que responden a Ziliotto y Melella, de Unión por la Patria.

Cuando inició el debate en el Senado, Weretilneck tuiteó desafiante: “Somos plurales y democráticos, no nos asustan los debates ni las negociaciones. No somos apéndices de los partidos nacionales: creemos en el diálogo, las discusiones y respetamos las posturas diversas. Lo que de ninguna manera vamos a permitir son las amenazas y los agravios a nuestros representantes. No intenten condicionarnos”.

Mientras estas conversaciones se llevan a cabo, se conoció recientemente la última edición del ranking de gobernadores que cada mes elabora la empresa CB Consultores, que lidera el politólogo Cristian Buttié y es seguido de cerca por los mandatarios. El ranking de los 24 mandatarios lo encabeza el pampeano y peronista Sergio Ziliotto, con casi 64 puntos de imagen positiva, 34 de negativa y un diferencial de +30.

Ziliotto desplaza así al misionero Hugo Passalacqua al segundo lugar. Es la primera vez que un patagónico encabeza el ranking. Al podio lo completa otro patagónico, el chubutense de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, quien este año encabezó una feroz y mediática discusión con Javier Milei por los fondos coparticipables, asunto que resolvió la justicia fallando a favor del gobernador.

Rechazo del parlamento patagónico al DNU de Milei

El viernes pasado, en su primera sesión ordinaria, el parlamento patagónico, integrado por delegaciones rotativas de los cuerpos legislativos de esas provincias, reunido en sesión en Río Gallegos, rechazó de plano el DNU 70 “en todos sus términos”, lo que significa también un mensaje a sus senadores.

Los dirigentes consideraron que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 “representa una vulneración de los derechos colectivos e individuales de los ciudadanos”. También repudiaron "todo tipo de injerencia del ejército de los Estados Unidos, miembro principal de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y aliado del país invasor de nuestras Islas Malvinas, en la construcción de la base naval en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

Una de las participantes, la neuquina Lorena Parrilli (UxP), sostuvo: “Nos preocupa el impacto negativo que tiene el DNU en la protección y seguridad de los argentinos y argentinas, esta medida desregula, desprotege y ajusta a la clase trabajadora, es innecesaria e injusta”.

