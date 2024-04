El apoyo de los patagónicos, una señal positiva para la posible aprobación definitiva en el Senado

Con la media sanción en Diputados, la Ley Bases deberá ser tratada ahora en el Senado, donde impera un esquema de poder menos fragmentado aunque con algunas fisuras que habilitan un final abierto para la votación que, de acuerdo a las expectativas del Gobierno debería ser antes del 25 de mayo para llegar a tiempo con el pacto con los gobernadores.

Unión por la Patria cuenta con 33 senadores, con lo que solo le restaría conseguir cuatro más para alcanzar la mayoría, pero LLA viene trabajando sobre todo en el grupo de los gobernadores para que la balanza se incline a favor de la aprobación y este martes hubo algunas señales positivas en ese sentido.

Una de ellas llegó desde la provincia de Santa Cruz, administrada por el referente sindical Claudio Vidal del partido por Santa Cruz. Uno de los diputados de su espacio, el exgobernador Sergio Acevedo aportó una ausencia solo para el momento de la votación porque sí estuvo en otros tramos del debate. Por su parte, José Luis Garrido del mismo partido lo hizo por la positiva por lo que se puede pensar en que los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano tomen el mismo camino.

La zona de la Patagonia fue una de las más tenidas en cuenta para las conversaciones más finas y uno de los puntos que se concedió fue la continuidad del régimen de zonas frías para las tarifas de gas. También se les permitió mantener el control de las concesiones para la explotación de los recursos hidrocarburíferos, uno de los reclamos centrales en los que no estaban dispuestos a ceder.

Precisamente, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck (a su vez exsenador), manifestó su conformidad con los ejes que había logrado el sector patagónico dando por hecho el apoyo de sus legisladores. Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro, aportó un voto a favor en la general. Su contraparte en el Senado es Mónica Silva, en el bloque del mismo nombre, y con las expectativas puestas en su voto a favor.

La tercera provincia que tiene relevancia allí es Neuquén de la mano del gobernador Rolando Figueroa, ex reciente diputado. El referente del MPN Osvaldo Llancafilo aportó un voto positivo para la general. "Vamos a acompañar en general porque han conservado la Zona Fría", justificó en la previa el neuquino, aunque no existió el mismo acuerdo en el tema Ganancias, donde no apoyó la iniciativa del oficialismo.

Entre los votos seguros a favor figuran los siete integrantes de La Libertad Avanza, los encolumnados en el PRO de Luis Juez que son seis y, en principio, los radicales de Eduardo Vischi que podrían mostrar algunas fisuras pero en la votación en particular, tal como sucedió en Diputados.

Las dudas vuelven a situarse ahora en el bloque Unidad Federal, de tres integrantes. Por un lado, la senadora Alejandra Vigo pertenece al espacio del schiarettismo representado ya en Diputados, donde se encuentran Juan Brugge, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez, que votaron a favor. Natalia De la Sota, en tanto, aportó un voto negativo. Por el otro, se encuentra el entrerriano Edgardo Kueider y el correntino Carlos "Camau" Espínola, dos de los más requeridos por los grandes bloques por su posicionamiento por afuera en el que van definiendo la decisión proyecto por proyecto.

Una vez que la media sanción sea girada al Senado, restará la convocatoria al plenario de comisiones para la firma del dictamen. Por reglamento del Senado, la sesión no podrá ser convocada hasta después de los siete días de firmado el despacho, aunque si se arma un cronograma ordenado será posible llegar al 25 de mayo con la ley aprobado, siempre y cuando la Cámara alta no decida incorporar modificaciones de último momento que obliguen al texto a volver a la cámara de origen.

