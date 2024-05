"No me venga a pegar porque se la devuelvo": los roces más acalorados entre senadores por la Ley de Bases

En el marco del debate en curso por la Ley de Bases y el paquete fiscal en el Senado, los legisladores del oficialismo y la oposición volvieron a protagonizar una sesión acalorada, donde no faltaron chicanas, agravios e incluso amenazas. El bloque libertario aspiraba a lograr un dictamen exprés este jueves, pero -a diferencia de lo ocurrido en Diputados-, el tratamiento del proyecto no se desarrolla con la agilidad que esperaba el Ejecutivo.

En este contexto, el senador libertario Francisco Paoltroni mantuvo un contrapunto de alto voltaje con el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans.

Cuando Paoltroni tomó la palabra, cuestionó el modelo kirchnerista en la provincia de Formosa tras afirmar que la administración del peronista Gildo Insfrán "aborrece la actividad privada y la inversión". No conforme con lo anterior, redobló las críticas al peronismo por la reelección indefinida.

“A Formosa le aborrece la actividad privada, la inversión. Odian la generación de riqueza porque saben que es el camino para sacar a la gente de la pobreza. El senador Mayans pidió datos: Formosa es la provincia que menos empleados privados tiene del país”, graficó el legislador libertario.

A continuación, Paoltroni centró su discurso en Mayans y la temperatura del debate comenzó a ascender.

”El senador [José Mayans] es de Clorinda, enfrente de Asunción (Paraguay), dos millones y medio de habitantes, la ciudad de mayor contrabando, se cansaron de pasar nafta, mercadería, por eso les encanta la brecha cambiaria”. Y sentenció: “Hacen de todo un negocio, triplicaban el contrabando de nafta a Paraguay, les molesta porque les estamos tocando negocios a todos”, siguió Francisco Paoltroni.

La intervención del senador formoseño adquirió un tono más amenazante cuando deslizó la posibilidad de un intercambio de golpes con su adversario: “Para cerrar, espero que el senador Mayans no me venga a pegar como le pegó al diputado (Carlos) Cantón en Formosa cuando defendía la reelección indefinida, hay una diferencia de edad y me enseñaron a devolverla de chiquito”.

Foto: Gentileza de Prensa del Senado.

Frente a esto, el senador de UxP no se quedó callado y chicaneó a Paoltroni por la enorme diferencia de votos que le sacó el gobernador Insfrán durante los comicios provinciales.

“Lamento las expresiones del senador", comenzó a decir Mayans. "Me parece que tiene una obsesión. Está enojado conmigo pero lo que pasa es que fue candidato y sacó 8% de los votos y el otro [Gildo Insfrán] le arrastró el 70% de los votos y todas las huevadas que dice no tienen nada que ver con la ley que estamos tratando”.

“Es hora de que deje de decir huevadas y que se dedique al proyecto que estamos tratando”, disparó el jefe del bloque peronista en la Cámara alta.

Más cruces entre funcionarios y senadores por la reforma laboral

La segunda jornada de debate de la Ley de Bases en el Senado nacional inició pasadas las 10 con la exposición del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y del secretario de Trabajo, Julio Cordero, en el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. Estaba previsto que finalizara antes de las 14.30, hora en la que estaba establecida la reunión en comisión de Hacienda y Presupuesto para tratar en soledad el paquete fiscal.

Sin embargo, la ronda de preguntas para los secretarios se extendió hasta pasadas las 20 horas y entró en cuarto intermedio. Principalmente, el grueso de las consultas y cuestionamientos fueron direccionadas para Rodríguez Chirillo. El titular de la cartera energética recibió severas objeciones por parte del kirchnerismo duro. Este escenario hizo que se posponga para este jueves a las 10 la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Si bien los dardos principales se los llevó Rodríguez Chirillo, antes, Cordero fue cuestionado por la senadora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y el senador Mariano Recalde (CABA), ambos peronistas, por la reforma laboral incluida de la Ley Ómnibus.

Para Fernández Sagasti, el plan del Gobierno es la “flexibilización tributaria, laboral y ambiental” y continuó: “Se beneficia a los evasores, se les saca las multas, las demandas penales; se crea un sistema de blanqueo, pero se elimina la mal llamada moratoria jubilatoria”.

Por su parte, Recalde cargó las tintas contra Cordero y la reforma: "Buscan maximizar las ganancias y que los trabajadores no pidan nada. Cómo piensan que con el periodo de prueba, el quite de multas -como en los '90 que fracasó- van a conseguir resultados diferentes".

Mientras que Rodríguez Chirillo fue interpelado por el senador Edgardo Kueider (Entre Ríos) por la deuda que mantiene el Ejecutivo con las generadoras de energía y también recibió algunos dardos por parte del senador Oscar Parrilli (Neuquén) que aseguró que el titular de la cartera energética “no conoce nada del tema gas y petróleo en Argentina”.

Cómo continúa el cronograma de la Ley de Bases

El jueves se reanudará la tercera jornada con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la comisión Presupuesto y Hacienda. El funcionario responderá por la restauración la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Se trata de uno de los capítulos sujetos a sufrir modificaciones ya que aglomera a gran parte de los gobernadores de la Patagonia.

A su vez, se tocarán otros ítems que consiguieron la luz de verde de Diputados como la moratoria tributaria, aduanera y de Seguridad Social; blanqueo de capitales; cambios en el régimen simplificado; eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas (ITI); y creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

