Luego del rechazo en el Senado, Unión por la Patria pidió una sesión especial para tratar el DNU el martes

El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, pidió una sesión especial para que se trate el mega DNU 70/2023 el próximo martes 30 de abril. Ocurre cuando el oficialismo tiene previsto tratar la Ley de Bases y el paquete fiscal, luego de conseguir dictamen de comisión por mayoría este jueves.

Sin medias tintas, desde las bancadas que ocupan los peronistas indicaron que el pedido se realizó para "poder rechazar el megadecreto de Javier Milei, que ya fue impugnado en el Senado de la Nación" y "perjudica la vida de millones de argentinos y argentinas".

Desde el oficialismo se había convocado este jueves a una sesión especial para este lunes a partir del mediodía con la idea de seguir deliberando hasta la medianoche y retomar el martes tras un cuarto intermedio, con el fin de dedicarle una segunda jornada completa al tratamiento del proyecto de ley Bases y la Ley de Medidas Fiscales.

Aunque desde UxP lo nieguen, desde el oficialismo intuyen que el pedido busca entorpecer el tratamiento de los proyectos por los que los libertarios tanto negociaron en las últimas semanas.

UxP buscará apoyos para rechazar el DNU 70/2023

Este jueves durante el plenario de comisiones, Martínez había anticipado que durante este viernes iba a enviar una nota a Menem para pedir formalmente una sesión especial para tratar el "DNU Para la Reconstrucción de la Economía Argentina", firmado por el presidente Javier Milei.

"Le quiero decir a algunos diputados que se escandalizaban el 20 de diciembre cuando el presidente de la Nación emitió el DNU 70/23, que esperamos, ansiamos, deseamos que el mismo apuro que tienen hoy lo demuestren para cuando convoquemos en las próximas horas a una sesión especial donde podamos rechazar el DNU 70/23", había dicho el santafesino.

En un desafío a la oposición dialoguista que firmó el dictamen de mayoría del oficialismo, dijo que "si dan quórum a esta atrocidad (por la Ley Bases), den quórum al rechazo del DNU 70/23". "No se escondan, no falseen la realidad, no miren para el costado. Si van hacer añicos a la democracia y la economía argentina con la ley Bases, permítanse al menos tener una disidencia y vengan a construir el quórum y a votar en contra del DNU que está haciendo pelota la vida de 45 millones de argentinos", disparó.

El pedido de sesión especial encabezado por Martínez lleva las firmas de casi la totalidad del bloque de 99 integrantes de Unión por la Patria, que es la bancada opositora más numerosa.

La decisión, sin embargo, la tiene Menem, presidente del cuerpo. En el caso de que la sesión por el DNU quedara habilitada, el peronismo tendrá la colaboración asegurada para el quórum de los cinco diputados de la izquierda, y posiblemente también los dos socialistas santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein. Serán días agitados en el Congreso.

Francos aseguró que LLA tendría los votos para aprobar la ley Bases

"Serían 135, 140 votos. Calculo que si, es más o menos la estimación. Eso en la discusión en general”, destacó el Ministro del Interior en una entrevista que mantuvo esta mañana en Radio Mitre sobre los votos que espera conseguir LLA."Varios puntos que se tratan en el despacho estaban en el DNU 70/2023, ahora se les da sanción definitiva si se aprueba la ley, obviamente", agregó.

"Recién estamos en la primera etapa, no quiero sonar exitista pero creo que vamos a tener la sanción definitiva”, reconoció Francos respecto a las negociaciones que encabeza el Poder Ejecutivo. El plan del oficialismo es que el proyecto de ley Bases sea aprobado por la Cámara Baja antes del 1 de Mayo y de esa manera darle tiempo al Senado para intentar que sea sancionada antes del 25 de ese mes, previo a la convocatoria del "Pacto de Mayo" que convocó el presidente Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

