Día 138: La oposición le hizo "piecito"

“La política opositora tradicional aún parece estar tratando de levantarse del golpe electoral, pero mientras tanto la cultura y los estudiantes están marcando una resistencia contra las políticas del oficialismo”, sostuvo el periodista Alejandro Gomel en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 26 de abril del 2024.

La Ley Bases vuelve al Congreso, o por lo menos lo que quedó de ella. La oposición amigable le hizo “piecito” para que Milei llegue y alcance el número mágico de firmas para que haya dictamen y se trate en comisión.

Lacalle Pou, en la Fundación Libertad, defendió la idea del “Estado fuerte” y le señaló al presidente Javier Milei que el Estado “le debe hacer piecito (sostenerlo desde el pie para impulsarlo) a los que no llegan”, pero esta vez, la oposición se lo tuvo que hacer al Presidente.

Dicen y aseguran haber aprendido la vieja lección de la Cámara de Diputados sobre nunca bajar al recinto si no está asegurada la votación, algo que se rompió con la Ley Bases original.

El oficialismo logró un segundo dictamen por el paquete fiscal y se debatirá junto con la Ley Bases

Hoy concluye una semana intensa que tuvo tres ejes centrales. La marcha universitaria traspasó todo tipo de expectativas de forma federal, lo cual logró cambiar el eje de la discusión. A su vez, el stand up del Presidente en la Fundación Libertad se vincula con el debate del Congreso respecto a la Ley Bases. Por otro lado, la cultura decidió no quedarse callada y decidió plantarse contra las medidas de Milei. La política opositora tradicional aún parece estar tratando de levantarse del golpe electoral, pero mientras tanto la cultura y los estudiantes están marcando una resistencia contra las políticas del oficialismo.

Milei y la Ley Bases

En el discurso de la Fundación Libertad, el presidente Javier Milei, dentro de sus palabras irónicas, comentó la importancia del déficit 0 para su Gobierno. “Tiren la Ley Bases, vamos a lograr todo a pesar de la política”, declaró el Presidente, una vez más, contra el Congreso.

Sin embargo, los diputados llegaron ayer por la mañana al Congreso, pero conociendo muy bien las declaraciones del Presidente. De hecho, el diputado Oscar Agost Carreño expresó lo “raro” que le parece que el Presidente pida un pacto, mande a sus funcionarios a negociar y después diga en un discurso que no le importa que se tire la ley. “Sería bueno que el Presidente no use más twitter hasta la sesión y la aprobación de la Ley”, manifestó el diputado en base a la contradicción de las palabras del Presidente.

Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió a la reforma laboral incluida en la ley ómnibus. “Entregaron los derechos de los trabajadores a cambio de quórum”, declaró.

Javier Milei en la Fundación Libertad: "Tiren la Ley Bases, igual vamos a lograr todo a pesar de la política"

Tanto UxP como la izquierda son los partidos que no tienen diálogo con el Gobierno, es por esto que la diputada Myriam Bregman apuntó contra la gestión nacional y aseguró que el Presidente y sus funcionarios “tienen miedo” por la masiva marcha estudiantil. Además, apuntó contra el misterio del Gobierno: los perros del Presidente. “No vamos a decir que Conan está vivo para que entreguen el texto del dictamen”, sostuvo la diputada.

A su vez, se generó un cruce entre la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine y Myriam Bregman. “Después de escuchar a mis compañeros diputados de la izquierda, reafirmo la idea de que odian a los ricos”, sostuvo Lemoine, mientras que Bregman, a lo lejos, afirmó la declaración.

Punto por punto, cómo quedó la reforma laboral que acordaron el Gobierno y parte de la oposición

Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, va a tener su propia prueba de fuego. No logró sacar la Ley Bases la primera vez y tiene revancha el próximo lunes. Es por esto que, en una entrevista televisiva, el presidente de la Cámara señaló que esta vez hay menos apuro y más detalle. “Sabemos con certeza lo que tendría que pasar cuando bajemos al recinto”, manifestó.

La Feria del Libro contra el Presidente

El oficialismo busca el alivio en la Ley Bases, más después de los dos hitos que sucedieron esta semana, primero con la marcha universitaria que se vio representada en todo el país y segundo con el reclamo de la cultura en la Feria del Libro.

Después de muchos años, la apertura de la Feria del Libro no contó con la presencia del Gobierno Nacional. Sin embargo, se da la paradoja del presidente Javier Milei pidiendo el espacio para presentar un libro e ir a hablar a la pista central.

La Feria de Libro abrió sus puertas entre críticas a Milei y anuncios de Jorge Macri

Alejandro Vaccaro, el presidente de la institución, habló en la apertura de la Feria Del Libro y marcó una clara posición con respecto al avasallamiento que se está dando contra la cultura. También insistió en que el Presidente de la Nación, luego de despreciar la Feria, “no se sonroja y pide participar en este espacio cuya presencia está prevista para el domingo 12 de mayo”, pero remarcó su posición y le aseguró al Presidente que La Feria del Libro no puede afrontar los gastos de su participación. “Señor Presidente, se lo digo con una mano en el corazón: no hay plata”, declaró Vaccaro.

Mientras la cultura y los estudiantes se plantan, la oposición le hace “piecito” al Gobierno para tratar la Ley Bases el próximo lunes.

