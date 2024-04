Eduardo Reina sobre el discurso de Javier MIlei en la Fundación Libertad: “Me pareció desagradable”

El Presidente Javier Milei dio un discurso en el evento organizado por la Fundación Libertad y despertó ciertas repercusiones entre los analistas a raíz de los dichos del libertario. En función de desarrollar un análisis en profundidad sobre este tema, Canal E se contactó con el analista político, Eduardo Reina.

“El discurso de Javier Milei me pareció desagradable, el maltrato verbal, hablando mal de gente que no estaba presente, eso es desagradable y no debe ocurrir”, comentó Eduardo Reina. “No imagino lo que habrá sentido el presidente de Uruguay y el ex vicepresidente de España”, agregó.

El camino de Javier Milei

Posteriormente, Reina planteó: “Milei está por un camino que no construye y es imposible construir un país sin que alguien quiera construir”. Luego, manifestó que, “algún coletazo desde el exterior debe haber”.

La actitud de Javier Milei en la Fundación Libertad

“La Fundación Libertad es una fundación libertaria de Rosario desde hace mucho tiempo, tiene su público dentro del libertarismo y en general, una vez por año, hacen estas reuniones con alguien importante para plantear una posición”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “En ese marco, que fue mucha gente importante, el Presidente debe actuar como Presidente”.

Por otro lado, el analista político señaló: “Seguir como tiktoker dentro de lo que es el discurso presidencial, quita importancia que el Presidente le habla a todos los argentinos, el que lo votó y el que no”. A su vez, remarcó que, “hay gente que está sufriendo y el que está regodeándose con lo que ganó con los bonos, por lo cual, el que hizo los bonos tiene la guita”.

Para finalizar, Reina cerró el análisis diciendo: “Volvemos a lo mismo de siempre, cómo vamos a intentar con un Presidente que dice parcialmente la historia y no te dice el final”.