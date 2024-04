Miguel Ángel Pichetto: "No se puede gobernar sin presupuesto nacional"

El jefe de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, señaló que quiere apoyar la Ley Bases y las reformas fiscales que impulsa Milei, pero criticó que se hayan incorporado repentinamente 60 artículos de reforma laboral sin una discusión previa. “El Presidente tiene que gobernar cuatro años, lleva cuatro meses, necesita al Congreso​”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Miguel Ángel Pichetto es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, presidente de Encuentro Republicano Federal y jefe de la bancada de Hacemos Coalición Federal. Además, fue uno de los titulares de la Auditoría General de la Nación en 2020, candidato a vicepresidente en 2019, senador nacional en el año 2001, consejero de la Magistratura en 1998 e intendente de Sierra Grande en 1985.

Hay quienes piensan que lo que pasó ayer con la marcha universitaria en defensa de la educación pública va a dejar una huella importante en el mapa político argentino, incluso hasta un realineamiento del radicalismo más hacia las posiciones alfonsinistas, alejándose de los sectores más duros del PRO. Por otro lado, están quienes consideran que lo que pasó ayer es un hecho puntual que tiene que ver con la educación pública, pero que nada modifica la relación de la sociedad con el presidente y los partidos. ¿Qué pasó ayer para vos?

Ningún hecho político es irrelevante, mucho menos una presencia tan masiva como la de ayer por la tarde en la Ciudad de Buenos Aires y en las distintas capitales en donde también está la presencia de la universidad pública.

El problema es que algunos gobernantes de este gobierno no conocen la historia reciente, porque hay hechos que indudablemente dan un llamado de atención sobre el tema de la educación pública y la universidad, como sucedió con la Carpa Blanca y con la gran manifestación masiva de los estudiante que salieron a la calle cuando el gobierno de De la Rúa planteó un ajuste sobre los gastos públicos. Recuerdo que el ministro era López Murphy, a quien le tengo mucho respeto, pero es un hecho que es un precedente.

Hace unos días me consultaron por esto en otro medio y dije que el Presidente debe tener cuidado, debe atender este tema y resolver el financiamiento. Hay temas que no son sostenibles, porque las universidades, como otros organismos del Estado y como el propio Estado nacional, están detenidos con un presupuesto del año 2023, con sumas totalmente devaluadas y licuadas con una inflación del 240%. Por lo tanto, en algún momento, el Presidente deberá mandar un presupuesto para adecuar las cifras, no solamente a las universidades públicas, sino a todos los organismos del Estado.

No se puede gobernar sin presupuesto nacional. Sirvió para una etapa de ajuste, de licuación del poder adquisitivo, pero se acerca el momento de empezar a trabajar sobre metas más racionales y con mayor equilibrio, porque si no es muy complejo tener una estructura de salarios muy bajos con servicios y alimentos muy caros.

"Lágrimas de zurdos": el mensaje de Javier Milei para bajarle el precio a la enorme marcha universitaria

¿Crees que solamente fue un reclamo por el presupuesto o que las ciertas provocaciones que tiene el Gobierno generan rechazo creciente en parte de la sociedad? Hay momentos en los que hay necesidad de un recorte de gastos, pero uno puede no alegrarse de eso y festejarlo, sino decirlo de una manera piadosa…

Habría que tener una actitud de cierta sensibilidad frente al sufrimiento de los demás, cuando uno se queda sin trabajo o no puede pagar la luz es un hecho doloroso. Más allá de ordenar una economía desastrosa que heredó, el Gobierno debería mostrar cierta sensibilidad a la tarea que está realizando.

La marcha de la universidad es muy motivante, no es una marcha del Polo Obrero o de los muchachos de la izquierda dura que salen a romper todo en la calle, es una marcha que simboliza y sintetiza la historia de la clase media y una tradición histórica que signa la historia argentina de Sarmiento y Roca, la universidad y el ascenso social.

El mundo que el presidente Milei plantea como meta con un capitalismo y un modelo de crecimiento de empleo, es el mundo de las universidades públicas, de las formaciones, el mundo en el que la gente tiene que estudiar. No es el mundo de Benegas Lynch de quedarte en el taller.

Vengo de una familia de trabajadores, mi viejo era un laburante y su obsesión era que yo estudiara. El ascenso social, la visión de una Argentina poderosa en la que los hijos de los trabajadores puedan estudiar, la consigna simbólica de “Mi hijo el dotor”, simbolizaba esa Argentina. Es un tema muy metido en el corazón de la clase media, que tiene la cosmovisión del ascenso social.

Es un llamado de atención al Gobierno, nada es neutro, y el Gobierno debe procesarlo inteligentemente y abordar el tema del financiamiento de la universidad, construir una relación positiva. Me parece que algunas cuestiones que se plantearon antes de este debate, como el adoctrinamiento, eran cuestiones distractivas. Nadie adoctrina a un joven de 18 años que va a la universidad, eso puede ocurrir en un intento en alguna escuela pública del secundario, pero a los 18 años nadie puede ser adoctrinado.

El otro tema que tiene que ver con el control de los recursos son tareas internas que se deben hacer, pero eso no es limitante de que la universidad tenga los recursos, de que se garantice cierta previsibilidad y que el Gobierno se reconcilie con estos sectores, porque son parte del mundo que defienden. No veo un mundo sin universidades públicas.

Polémica por la Ley Bases

Alejandro Gomel: ¿Que va a pasar con la Ley Bases? ¿Hay avances? Hubo cuestiones que aún no están resueltas, como la reforma laboral…

Ha habido avances y ha habido un diálogo. De repente, el domingo por la noche aparece un nuevo texto de la Ley Bases en donde incorporan una reforma laboral de 60 artículos, son los excesos. Siempre estuve de acuerdo en avanzar con un acuerdo que comprendiera parte del DNU y que tiene que ver con las relaciones laborales y con el ingreso de trabajadores al mundo formal. Estoy de acuerdo en eliminar las multas, en ampliar el periodo de prueba a 8 meses y en generar la alternativa de un nuevo sistema indemnizatorio con el fondo de desempleo. No quiero meterme ahora, porque eso requiere un debate mucho más profundo y hay que hacerlo con las organizaciones sindicales, con los trabajadores y los empresarios, lo que significa el derecho colectivo.

Ley Ómnibus: el Gobierno concedió más cambios y pule el texto para acelerar el debate

No todo es malo, me parece que hay que hacer un debate por separado pero que hay que darle algunos elemento al Gobierno que además le van a servir para consolidar esa parte que está cuestionada en la Corte Suprema de Justicia, que es el famoso tema de los cinco puntos del DNU. Los tres primeros me parece que pueden trasladarse a la ley.

No quiero hablar por boca de los representantes sindicales, pero sería razonable pasar esos tres puntos que te mencioné. Hay un montón de temas que hacen a la industria del juicio que habría que ordenar, son temas que podrían estar en el tratamiento de la Ley Bases, pero cuando te sorprenden un domingo a la noche con 60 artículos nuevos, yo eso no lo voy a votar, porque eso no estuvo nunca en el diálogo. Es un ataque sorpresivo por la noche para meter una reforma laboral.

El señor Cordero, que responde a una gran corporación argentina beneficiada por este gobierno, cree que somos amateurs, pero somos gente responsable que trata de colaborar. No hemos sido lo que les impedimos al Gobierno que esta ley saliera, la ley había sido votada por 144 votos, se había votado en particular la emergencia y cuatro delegaciones importantes, pero fue retirada por el propio Gobierno. Tenemos que hacer algunas precisiones, porque el Presidente siempre está tratando de irresponsable al Congreso y hablando de la casta, pero la casta le va a dar esta norma, le va a dar la cuestión fiscal y creo que hay que restablecer con el Congreso un vínculo razonable y un diálogo político razonable. El liderazgo de coerción no sirve. Los chicos se asustan con el cuco.

Miguel Ángel Pichetto, Cristian Ritondo y Florencio Randazzo en el debate de a ley ómnibus.

AG: ¿Le interesa al Presidente un diálogo razonable con el Congreso?

El Presidente tiene que gobernar cuatro años, lleva cuatro meses, necesita al Congreso. Para el 2025 falta mucho tiempo, no se puede gobernar sin el Congreso, tampoco es un dato conveniente para la Argentina. Cuando vienen los fondos de inversión o los representantes del Fondo Monetario piden previsibilidad institucional y cierta certidumbre de que las cosas van a salir y que los cambios se van a hacer por ley, no es bueno estar atacando al Congreso como se lo ataca siempre.

La UCR presentó su proyecto de reforma laboral con un "80% de similitud" con el DNU de Javier Milei

Claudio Mardones: Hay tres integrantes del grupo Techint que tienen un rol muy importante en la Secretaria de Trabajo: Julio Cordero, Miguel Ponte y Eduardo Rona. Usted nos cuenta que Cordero envió un proyecto mucho más ambicioso, algunos dicen que ese texto refleja muchos de los planteos del radicalismo…

Creo que el radicalismo, en esta materia, no es el más indicado para hablar. Tengo una relación muy fluida con los radicales, pero me parece que en este tema hay que avanzar seriamente y responsablemente, dar elementos que permitan también la consolidación del DNU, pero una reforma laboral requiere de un proceso de debate en la Comisión de Trabajo con la convocatoria de los sectores sindicales, requiere de un debate profundo.

Estuvimos discutiendo con el Gobierno y con el ministro Francos, nunca hablaron de una ley de reforma laboral de 60 artículos. De un momento para el otro, le delegaron al radicalismo que hagan la ley. Más allá de la buena voluntad de los legisladores radicales, es el conjunto del Congreso el que tiene que evaluar este tema. Ahora bien, queremos ayudar, algunos puntos pueden tratarse en esta mega ley que ya tiene 300 artículos de nuevo, y es un error. Vamos a tratar de que esto salga, habíamos avanzado, estamos cerca. Creo que en el tema de la ley de trabajo deben salir algunos puntos importantes que van marcar una señal clara de cuál es la visión, apuntan fundamental al mundo PyME y a la generación del empleo formal.

Nuevo revés al DNU 70: la Justicia falló a favor de los farmacéuticos

CM: Hace instantes está comenzado la Comisión de Legislación del Trabajo, parece que la expectativa es que todo comience mañana. ¿Por qué cree que el radicalismo es el menos indicado para avanzar con una reforma laboral?

Tuvo varias experiencias fallidas. Siempre es la historia, usted está al lado de Jorge Fontevecchia, que conoce muy bien la historia. Parece que nadie conoce la historia de este país, ni siquiera la de los últimos 30 años.

CM: ¿Usted se refiere al escándalo de las coimas del Senado?

No, me refiero a la Ley Mucci, que fue la primera ley que Alfonsín quiso sacar.

CM: El oficialismo espera que sea un trámite rápido, ¿qué va a hacer usted ahí?

Lo que vengo haciendo. Tengo la actitud de apoyar la Ley Bases y el capítulo fiscal, con relación a la reforma laboral hay un punto de coincidencia, si el Gobierno trata estos puntos avanzamos, damos una señal positiva hacia el mundo del trabajo. La Ley laboral requiere de un trabajo más profundo en la Comisión del Trabajo con la participación de las partes del mundo del trabajo, esa es una tarea que debe hacer el Congreso. Incorporaron un nuevo texto con 60 artículos de la reforma laboral un domingo a la noche, eso no va. No es lo que hablamos, siempre hablamos un principio para avanzar con los tres primeros puntos del DNU, trabajar con otros elementos para fortalecer el marco de ingreso laboral, pero el tema de derecho colectivo requiere de un debate más profundo con las organizaciones sindicales, hay que ser razonable.

