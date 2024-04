Carolina Scotto, exrectora de la UNC: “Es un gobierno bestial porque no conoce la realidad sobre la que gobierna”

La exrectora de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Carolina Scotto, aseguró que el gobierno de Javier Milei es “bestial” porque “no conoce la realidad sobre la que gobierna”.

Scotto, quien participó ayer en Córdoba de la marcha en defensa de la educación pública, calificó a la manifestación como “muy genuina” y “muy abierta”.

Además sostuvo que “cualquiera que interpretara desde fuera que era una marcha que tenía una motivación particularmente acotada, limitada a algún objetivo político, más partidario, se equivoca”.

Críticas

Al referirse a la política del presidente Milei para las universidades nacionales, Scotto consideró que “en ninguno de los casos se trata solo de una política de achicamiento para convertirnos solamente en sujetos consumidores o mano de obra barata” sino que “todavía es más profundo el asunto".

"Acá hay una batalla que está librando el gobierno activamente. El Presidente hoy mismo, todos los días, envía mensajes que no están destinados a decir ´ustedes cobran mucho, ustedes estaban gastando demasiado, no nos alcanza el dinero´. Dice eso junto con ´ustedes no sólo no valen la pena sino que hacen daño´", afirmó en declaraciones a Radio Universidad.

“Adoctrinamiento”

La ex rectora se refirió al “argumento sostenido en el tiempo, no fue un desliz, de que las universidades adoctrinamos y violentamos la conciencia de nuestros estudiantes”.

“El que lo cree tiene que pensar que está entregando a sus hijos y a sus dineros públicos en manos de unos demonios que sobre politizan una tarea que debiera ser aséptica. El peor discurso de la dictadura es el que estamos escuchando”, expresó.

Y luego prosiguió en tono crítico: "Este es un gobierno bestial , de un origen plenamente democrático. No estoy poniendo en duda en absoluto que esté gobierno ocupa las funciones que ocupa porque el pueblo lo ha votado y respeto ese origen, pero luego ejerce su mandato de una manera radicalmente antidemocrática, completamente antirepublicana y completamente antifederal”.

También enfatizó en que “es un gobierno bestial porque además no sabe, no conoce la realidad sobre la que gobierna”.