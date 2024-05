El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó un mensaje en el Día Internacional de los Trabajadores para explicar las razones detrás de la decisión de postergar los aumentos de luz y gas previstos para mayo.

Durante la madrugada del miércoles, 1 de mayo, el funcionario respondió a un tuit de la periodista Sofía Diamante, del diario La Nación, quien el martes había expresado que al demorar los incrementos anunciados, la obsesión del Gobierno por reducir la inflación comienza a colisionar con la base del programa económico: eliminar el déficit de las cuentas del Estado".

Caputo aseguró que la justificación de las demoras en los aumentos "es exactamente al revés": "Porque estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media".

De este modo, Caputo restó importancia al impacto que tendría en el objetivo de reducir los subsidios, una política que la administración libertaria está desarrollando para mejorar las cuentas públicas, en la demora en la actualización de los costos de los servicios públicos.

El Gobierno Nacional optó por postergar los aumentos de tarifas previstos para el quinto mes del año y dividir en tramos la actualización del Impuesto a los Combustibles para mitigar la subida de precios de nafta y gasoil, mas allá de que las petroleras decidieron incrementar sus valores igualmente.

Esto, con el fin de consolidar la reducción de la inflación, que en abril habría vuelto a un dígito mensual y se acercaría al 8% o 9% en el dato que divulgará el INDEC en las próximas semanas.

A partir del 1 de mayo, estaban programados varios incrementos. En el caso de la luz y el gas, las empresas encargadas de los servicios públicos regulados de transporte y distribución comenzarían a tener una indexación mensual de sus tarifas, basada en la evolución previa de los salarios, el Índice de Precios al Consumidor y el costo de la construcción.

Esta declaración se produjo, a su vez, en medio de las negociaciones del Gobierno para pagar con bonos parte de la deuda que Cammesa tiene con las generadoras eléctricas y gasíferas. En el primer trimestre, el Estado dejó de pagar US$ 2.200 millones a las empresas eléctricas y productoras de gas. Esta deuda fue uno de los pilares del superávit fiscal del primer trimestre, anunciado en Cadena Nacional por el presidente Javier Milei.

Por su parte, indicó que, el próximo jueves, se anunciará “la fórmula” a partir de la cual las empresas de medicina prepaga podrán implementar nuevos aumentos tras el conflicto desatado entre el Gobierno Nacional y las compañías en cuestión.

También, adelantó que se abrirá un canal de comunicación para que los clientes puedan denunciar sobrefacturación y reveló que habrá fuertes multas para quiénes hayan tomado esa decisión.

"El jueves vamos a aclarar la fórmula así no quedan dudas y vamos a abrir un canal para denuncias para las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado", anunció Caputo a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter) en respuesta a una usuaria que aseguraba que las prepagas no habían cumplido con lo acordado.

Hace poco más de una semana, el Gobierno anunció una "medida de tutela anticipada" contra las empresas de medicina prepaga para que den marcha atrás con los aumentos de las cuotas implementados en los últimos cinco meses, llevándolas a valores de diciembre de 2023.

Cabe destacar que la inflación acumulada en 2024 es del 51,6%, según el INDEC, mientras que las subas en los planes de salud promedian el 165%. Es decir, tres veces más; la mayoría con variaciones porcentuales mensuales muy parecidas entre sí.