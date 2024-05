Continúa la disputa entre el gobierno del presidente Javier Milei y las prepagas. En esta oportunidad, el ministro de Economía Luis Caputo se involucró en el asunto luego de que varios afiliados a las empresas de medicina privada se quejaran por recibir facturas donde no se aplicó correctamente el reajuste de las cuotas impuesto por el oficialismo.

El titular de la cartera de Economía anticipó que este jueves se abrirá un canal para recibir las denuncias de los afectados y aseguró que se aplicarán fuertes multas sobre aquellas empresas que no hayan cumplido con la decisión tomada por el gobierno.

"El jueves vamos a aclarar la fórmula así no quedan dudas y vamos a abrir un canal para denuncias para las facturas que no se condicen con lo reglamentado y acordado", anunció Caputo a través de su cuenta oficial de X en respuesta a una usuaria que aseguraba que las prepagas no cumplieron con lo acordado.

En desarrollo...

LT