La Cámara de Diputados aprobó esta mañana la Ley de Bases en general y se encuentra votando en particular, luego de una serie de cuestiones de privilegio acordadas en la última reunión de Labor Parlamentaria entre los bloques.

Fue por 142 votos afirmativos, 106 negativos y cinco abstenciones, tras 20 horas de debate en el recinto de la Cámara baja, en los que se plasmaron argumentos y chicanas de todo tipo.

De esta manera, La Libertad Avanza obtuvo el apoyo de los bloques de la Unión Cívica Radical (que responde a Rodrigo de Loredo), Hacemos Coalición Federal (conducido por Miguel Pichetto), e Innovación Federal, el bloque integrado por una decena de diputados de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén. De la misma manera acompañaron los del Movimiento Popular Neuquino (MPN). El PRO, como ya había anticipado, respaldó en su totalidad.

Los bloques que votaron en contra

Los bloques completos de Unión por la Patria y la Izquierda votaron por la negativa. En disidencia con sus bloques votaron la cordobesa Natalia de la Sota, Mónica Frade de la Coalición Cívica (CC) y algunos legisladores del socialismo santafesino. Los radicales Facundo Manes, Pablo Juliano, Fernando Carbajal y Marcela Coli tampoco acompañaron a su bancada, pero se abstuvieron.

En esta sesión la gran diferencia estuvo en el tipo de debate: no hubo cuarto intermedio, a diferencia de lo ocurrido en el verano, cuando el debate en general consumó tres jornadas, con tres interrupciones. A la cuarta, la primera de debate en particular, sobrevino el traspié.

Nicolás Massot, de la "oposición dialoguista", celebró que la ley de Bases "no es más de Milei" sino del Congreso

Voces a favor

Para el presidente de la Comisión de Legislación General, Santiago Santurio, “hay una batalla cultural de entender cómo funciona el Estado". "El Estado es el principal causante de la deuda, es el principal causante de la presión impositiva que cae sobre todos los argentinos, todas las empresas y en especial sobre las PyMEs, que son las que más les cuesta pagarlo", argumentó.

En tanto, José Luis Espert afirmó que "Argentina se encaminaba a una crisis homérica, podemos discutir si era hiperinflación, un 2001, un Rodrigazo, o la crisis Martínez de Hoz. Estamos saliendo desde ahí y lo vamos a lograr”, sostuvo y defendió que “este paquete fiscal es el primer ladrillo de un sistema impositivo mucho más razonable que tenemos que lograr”.

Silvia Lospennato, flamante vicepresidenta tercera de la Cámara, planteó que “esta ley no sería necesaria si no fuera para revertir la tragedia que produjo el relato kirchnerista”, y ratificó el apoyo de su espacio a los proyectos.



Natalia Zaracho: "La ley Bases beneficia al planero VIP de Marcos Galperin"

El diputado Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal) afirmó “esta ley ya no es más ‘la ley de Milei’, es la ley de este Congreso porque la hemos transformado”, planteó y detalló que se evitó la cuadruplicación de las retenciones a las exportaciones industriales, que los jubilados se queden sin fórmula de indexación, no hay un superpoder para privatizar sin ningún control 41 empresas del Estado, pasamos de 16 superpoderes a 3 superacotados.

Santiago Massot

La diputada nacional María Eugenia Vidal (Pro – CABA) criticó duramente al kirchnerismo y señaló que “el 19 de noviembre la gente dijo ‘basta’”. En esa línea, fustigó la postura del anterior Gobierno, devenido en principal oposición: “La respuesta de ese Gobierno no fue la autocrítica porque rechazaron leyes, hacen movilizaciones y un paro general. Nada de humildad y poca grandeza”, añadió.

María Eugenia Vidal

Voces en contra

Por los dictámenes de minoría, el primero en hacer uso de la palabra fue el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, quien advirtió sobre “la delegación abusiva de facultades que le estamos dando al presidente” y remarcó la “inconstitucionalidad” de ambos proyectos.

Germán Martínez

En nombre de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, anticipó: “Vamos a votar a favor lo que consideramos pertinente y en contra lo que nos parezca porque miedo no tenemos de criticar o de apoyar”.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer explicó que el dictamen de minoría suscripto junto a la socialista Mónica Fein: “Reconoce que existe una emergencia administrativa, económica, financiera, pero pedimos un plan”, y cuestionó que el proyecto del Ejecutivo “carece de un plan”.

Margarita Stolbizzer

Por el Frente de Izquierda, habló el diputado Christian Castillo, quien alertó: “Estas dos leyes que se están sometiendo a debate son un agravio a los trabajadores, son un ataque de gran magnitud entre la reforma laboral, el retorno del impuesto a las ganancias, y el quite de moratoria previsional y privatizaciones". "Estas leyes son antipopulares y de entrega nacional”, advirtió y agregó: “Esta es una ley de bases para la destrucción nacional”.

A su turno, el diputado de UP Carlos Heller apuntó contra el oficialismo porque con el proyecto “quiere bajarle impuestos a los que más tienen y a gravar a los que menos tienen, es lo que quieren hacer con Impuesto a las Ganancias y lo que quieren hacer con Bienes Personales. No es que no hay plata, quieren seguir favoreciendo a los ricos, en detrimento de las grandes mayorías populares”.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, afirmó que “desde el 10 de diciembre quieren enterrar los valores, y lo que estaba mal, lo terminaron de destruir”. “Tengo la sensación de que eligieron el camino de la crueldad, el de enterrar en los escombros a sectores apuntados”, aseveró.

Cecilia Moreau

El diputado Martín Tetaz afirmó que el regreso de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias “es un delirio” y anunció que “le vamos a pedir al miembro informante que se prohíban las contribuciones sindicales que hoy son obligatorias y deberían ser optativas”.

