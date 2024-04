Natalia Zaracho: "La ley Bases beneficia al planero VIP de Marcos Galperin"

La diputada de Unión por la Patria (UxP) Natalia Zaracho adelantó este martes que no acompañará la "Ley de Bases" que impulsa el Gobierno de Javier Milei y apuntó contra el CEO de la empresa Mercado Libre, Marcos Galperín, mediante la cual pueden cobrarse distintos planes y asignaciones sociales.

"Hay una oposición que dice que es responsable y se agacha", comenzó diciendo Zaracho durante su intervención en la Cámara de Diputados durante el tratamiento de la mega iniciativa, criticando a los bloques de la oposición considerados como "dialoguistas".

Por otro lado, se mostró en contra de la eliminación del Monotributo Social y de Bienes Personales. Sobre el régimen tributario, que promueve la inserción de emprendedoras y emprendedores en situación de vulnerabilidad, planteó: "Yo lo tuve, y les puedo garantizar que trabajé mucho más que los que están acá ausentados".

En ese sentido, cargó contra el fundador de Mercado Libre al manifestar que la también conocida como "Ley Ómnibus" beneficia "al planero VIP de Galperín, que ahora es intermediario del Estado", en relación al cobro de las Asignaciones Universales por medio de la billetera virtual de la compañía de comercio electrónico.

Así, indicó que según su opinión, "Galperín pegó un buen negocio como intermediario, con la plata de los pobres. Ahora sí hay intermediarios", comentó.

"No sé que satisfacción tiene tener en el pie en la cabeza del que más sufre. Pienso que hay un odio a esa clase que más sufre todo el tiempo", añadió la referente de Unión por la Patria. "Quiero decirle a la sociedad que nos están cagando acá. Perdón la palabra", continúó al defender su postura sobre el proyecto del oficialismo.

"En la sesión escuché muchas veces la palabra respeto. Respeto hay que tenerles a los trabajadores, a las Pymes, a los jubilados. No se confundan, no hay libertad cundo el pueblo está hambreado, no hay trabajo y no tiene futuro", concluyó la legisladora.

Luego del golpazo de febrero, La Libertad Avanza se encaminaría este lunes a conseguir la aprobación en general, pero hay dudas en puntos clave, como el Régimen de Incentivos Grandes Inversiones, el artículo tres de facultades delegas y la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

FP