La reacción viral de un panelista indignado con una diputada que no leyó la Ley Ómnibus: "¡20 días!"

El panelista Sergio "Tronco" Figliuolo protagonizó un nuevo polémico momento de furia viral al mostrarse indignado contra la diputada de Unión por la Patria, Natalia Zaracho, quien reconoció en el debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados que no leyó completo el proyecto. “¡Hace 20 días tenes la ley ahí! ¿Cómo no la leíste?”, exclamó Figliuolo entre saltos y golpes al escritorio.

En la sesión del martes, la diputada conocida por ser la primera cartonera en tener una banca en el Poder Legislativo consultó por la declaración de emergencia pública en materia social. “Quería hablar del artículo 210, que tiene que ver con la Secretaría de Integración Social y Urbana. Van a desfinanciar esa política, afectando a 1200 barrios populares. Yo sé que eso capaz no les importa a todos porque no saben y hablan de un lugar de comodidad, con la panza llena. Pero ¿saben lo que es vivir en un lugar donde no hay luz ni cloacas, donde no entran las ambulancias?”, consultó la diputada a los ministros.

“Es importante discutir cómo nos están saqueando. Yo lo que quiero preguntar es si van a financiar eso. Y hoy —porque tampoco tuvimos mucho tiempo para leer todo— ¿vieron que buena persona se puede ser más? Bueno, mala persona también se puede ser más. Quieren financiar esta políticas cobrando a los que vayan a protestar. ¿Es un chiste? ¿A eso le llaman ser gente de bien? Porque prefiero estar de este lado”, cuestionó Zaracho. El momento en el que reconoce que “no tuvimos mucho tiempo para leer todo” fue recortado y transmitido al aire de Neura, el streaming de Alejandro Fantino, durante el programa Humo Industrial.

“¡Hace 20 días, 20 días, 20 días que tenes la ley ahí!”, comenzó a gritar Figliuolo, generando risa entre sus compañeros, por lo que pidió volver a transmitir el clip de la diputada. “20 días, 400 hojas en 20 días ¿Cómo no tuviste tiempo?”, vociferó el amigo de Fantino. “No es nada 20 días, 100 días debería tener”, ironizó otro panelista. “‘No tuvimos tiempo de leer’, dice, ¡caradura!”, insistió Figliuolo, a lo que sus compañeros descalificaron a la legisladora diciendo que “tiene prioridades”, recordando que Zaracho en el último tiempo protagonizó dos episodios por los que fue criticada: intentar separar una pelea en un partido de fútbol femenino y ser detenida por la policía, a pesar de sus fueros, mientras intervenía en la detención de un menor de 14 años para evitar que lo golpeen.

Sergio "Tronco" Figliuolo golpeó un caño de PVC sobre el que había dibujado el rostro de Nicolás de Caño

Una integrante de la mesa ofreció un análisis: “Una diputada tiene que leer, no podés decir eso. A estas personas la votó la gente, decir eso al tener cinco minutos es un papelón. Habla del poco profesionalismo, idoneidad y la improvisación que hay en el recinto. No es algo de ahora, pasa siempre en Argentina. Pasan de diputado a ministro de Agricultura, a Jefe de Gabinete, a Canciller y después vuelven a Diputados. No hay carrera, no saben cómo son los circuitos. Esto pasa en todos los partidos políticos”, pronunció la panelista Malena de los Ríos, hasta ser interrumpida por el siguiente momento polémico del programa, cuando dibujaron a un diputado del Frente de Izquierda sobre un caño de PVC.

“Vamos a ver cómo habría que reaccionar con alguien que no cumple las reglas. En la reunión cada uno debía hablar cinco minutos para hacer preguntas. Por eso acá estoy con Nicolás del PVC, pero es igual porque es hueco”, lanzó Figliuolo en referencia a Del Caño y su cruce con José Luis Espert, mientras realizaba su consulta hacia el ministro del Interior, Guillermo Francos y el presidente de la comisión le cerraba el micrófono por excederse en el período asignado. Con el caño sobre una silla del estudio de Neura, mientras sonaba la alocución del legislador, el panelista entró a escena pateando la cara que había dibujado. El violento episodio fue viral en redes sociales.

Un Benegas Lynch también criticó a Zaracho y Grabois lo trató “pequeño rufián infame”

Por el mismo episodio de la diputada de Unión por la Patria, cuando admitió no haber leído completa la Ley Ómnibus, ingresó al debate Joaquín Benegas Lynch, hermano de Alberto "Bertie" Benegas Lynch y también dirigente de La Libertad Avanza. En X (antes Twitter), el hijo de Alberto Benegas Lynch compartió una crítica hacia la legisladora junto al mensaje: “¿Cómo llega a ser diputada esta mujer? Una persona que dice que no tiene tiempo de hacer su laburo. A esto le decimos casta. Tanto talento y capacidad del sector privado suelto y disponible. A los que puedan, deben involucrarse para cambiar la política”.

Juan Grabois, que milita en el mismo espacio que Zaracho, salió a defenderla al reclamar que efectivamente fueron pocos días para entender la magnitud de cambios que planteó el Poder Ejecutivo, y lo trató de "hipócrita" y de "aporófobo", es decir, discriminar a las personas de clases populares. "Pequeño rufián infame, aporófobo e hipócrita: sabés perfectamente que salvo algunos técnicos especializados, nadie leyó en su totalidad los artículos de la ley. Vos no debés entender ni un 10% de la ensalada rusa que armaron", comenzó su descargo, también por la misma red social.

"Natalia es sincera y lo dice, mientras se expresa sobre los temas que sí conoce. Tiene una sabiduría y una bondad que le hace bien a la democracia. Algo que los pituquitos como vos nunca van a entender", agregó. "Es elocuente que llames casta a una diputada que vive humildemente en un barrio popular y trabaja desde los nueve años para ganarse el pan, que conoce lo que es la vida del pueblo y no habla desde la soberbia del doble apellido. Eso es la casta para ustedes: los trabajadores y los humildes. La gente de bien son los Benegas-Lynch, Bullrich Luro de Puyredón y Etchevehere. Además de mal tipo, sos un aristócrata de cotillón. Que te mejores. A Nati no le llegás a los talones", concluyó.

ML / ED