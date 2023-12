Tras el anuncio de las nuevas medidas económicas realizado por el ministro de Economía Luis Caputo, entre ellas la cancelación de licitaciones de obra pública, en redes aprovecharon la oportunidad para cargar contra Alejandro Fantino por una particular charla que sostuvo con el exministro de Infraestructura.

"El Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado", afirmó el titular de la cartera de Economía este martes a través de un mensaje grabado. A raíz de este anuncio, los usuarios recordaron el momento en el que el periodista le dijo al exministro que iban a "ir "por todo" juntos si se paraba la obra pública.

"Si se para toda la obra pública, vení que acá que lo rompemos juntos a (Javier) Milei. Vamos por todo", expresó en aquel momento Fantino en diálogo con Katopodis, quien le manifestó su preocupación ante la eventual suspensión de la obra pública durante el gobierno del libertario.

Como era de esperarse, en redes no lo perdonaron y comenzaron a surgir mensajes animando al periodista a cumplir con su "promesa", como: "El que tiene miedo es Milei, ahora que Fantino va a salir a romper todo por la suspensión de la obra pública" y "Chau a la obra pública, espero que Fantino salga a la calle como había prometido...".

"Che, a qué hora está convocando Fantino para ir a romper todo por el temita de la obra pública? Tengo miedo que coincida con la convocatoria de Milei para cortarse un brazo por el temita de la suba de impuestos", ironizó otro de los usuarios de X.

"Unas ganas de salir a pudrirla toda con Fantino ahora que si oficializaron el freno a toda la obra pública"; "Alguien quiere pensar en Fantino que le prometió a Katopodis que si se frenaba la obra pública él iba a estar adelante reclamándole a Milei" y "No pasa nada, ahora viene Fantino a romper todo, esperen sentados", fueron otros de los mensajes que se leyeron en medio de la polémica.

Las 10 medidas de Luis Caputo: qué opinan los economistas sobre el "paquete de emergencia"

En diálogo con PERFIL, el periodista habló brevemente sobre el tema y compartió un video reciente en el que reafirmaba su postura de rechazo hacia la cancelación de la obra pública en el país.

"Yo no estoy de acuerdo", remarcó Fantino y durante el video amplió: "No hay que paralizar la obra pública, es una cuestión de subsistencia. Entiendo que hay prioridades, entiendo que la gente no come cemento. Pero hay obra pública ya comenzada y hay gente laburando en esa obra pública. No estoy de acuerdo".



AS/fl