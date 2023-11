Martín Llaryora: “Vamos a acompañar a Milei”

El gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, aseguró que acompañará la gestión de Javier Milei porque “si le va bien” a él, “le va bien a la Argentina”.

“Nosotros presentamos un proyecto político que encabezaba Juan Schiaretti. Los argentinos eligieron otro proyecto y nosotros, como hacemos siempre los cordobeses, sabemos que nuestro rol hoy, no es un rol de gobernar, pero vamos a acompañar”, dijo el actual intendente de Córdoba.

“Yo creo que los argentinos han depositado en Javier Milei como presidente la gran esperanza. Han votado un plan de gobierno. Lo que tenemos que hacer nosotros es no poner piedras ni palos en la rueda, si no todo lo contrario, acompañar, apoyar, porque si le va bien a Milei, le va bien a la Argentina”, agregó.

"Tenemos que acompañar, apoyar, pero cuidar los intereses de la Argentina. Tiene que ser clara nuestra postura en defensa de la institucionalidad", enfatizó en declaraciones a el programa “A dos voces” del canal TN.

Martín Llaryora asumirá como gobernador de Córdoba en la ciudad de San Francisco

Obra pública

Además sostuvo que “no se puede cortar la obra pública”. “Ahora claramente creo que ahí también se lo malinterpreta (a Milei). Yo después escuché ratificaciones en ese sentido”, añadió.

"Hay obra pública que va a continuar, inclusive hay obra pública financiada por los organismos internacionales. Hay obras públicas que tienen que continuar porque Argentina para crecer por ejemplo necesita los gasoductos para poder exportar gas al Brasil", argumentó Llaryora.

También consideró que "sería una idea tremendamente mala cortar la obra pública estratégica, además de profundizar la recesión".

“Cuando Milei dice eso, lo que está diciendo es ´no puedo seguir prometiendo obra pública o haciendo obra pública´, cuando cada uno se le acerca y le pide obra pública nueva”, interpretó sobre la posición del presidente electo.

Luis Juez: “Si Milei fracasa, el triunfo es para el kirchnerismo”

Córdoba

"En Córdoba no vamos a cortar la obra pública porque es progreso. Yo voy a terminar con la obra pública que esté continuada por el gobernador Schiaretti. De acuerdo a la situación económica iremos viendo si abrimos nueva obra pública", expresó Llaryora.

Impuesto a las Ganancias

"Todos estamos de acuerdo en que Ganancias es un muy mal impuesto. El trabajo no debe pagar ganancias, pero frente a la aplicación de esa medida se debería en ese mismo momento haber derivado de otro impuesto, como puede ser el impuesto al cheque que no se coparticipa, una solución a las provincias para que no tengan sobresaltos" , consideró.

"Córdoba está muy bien administrada y tiene posibilidades de salir adelante, de hecho nosotros hemos continuado con el nivel de actividad pero el hueco que le hace a todas las provincias es tremendo. Además sumale la deuda que tienen con la Caja de Jubilaciones y la extracción que nos hacen con las retenciones”, señaló Llaryora.