Las 10 medidas de Luis Caputo: qué opinan los economistas sobre el "paquete de emergencia"

En medio de una gran expectativa y con una demora de casi dos horas, el ministro de Economía Luis Caputo dio a conocer el paquete de medidas económicas que comenzará a aplicar a partir de mañana entre las que destacan el salto del tipo de cambio oficial a $800, la eliminación de las SIRA, el fin de la obra pública nueva y la quita de subsidios a la energía y el transporte.

Frente a las novedades contenidas en el punteo de las primeras 10 iniciativas económicas del gobierno de Javier Milei, PERFIL realizó una ronda de consultas con economistas y analistas de distintos pelajes, que exhibieron posiciones diferentes sobre los alcances de los anuncios.

Las medidas de Luis Caputo: optimismo y cautela entre algunos analistas

En primer lugar, el jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, destacó que la batería de medidas produce un considerable vuelco en el esquema cambiario que primó hasta el traspaso de administración.

"Hasta el jueves pasado, teníamos un sistema en el que el tipo de cambio exportador era más alto que el importador y ahora es al revés. Esto es para tratar de comprimir la demanda de importadores y mejorar los signos vitales de la balanza comercial y la de pagos que viene deteriorando fuertemente el balance del Banco Central", juzgó.

En cuanto al incremento del dólar oficial, Vitelli remarcó que "el aumento del tipo de cambio en términos reales es el mayor desde la salida de la Convertibilidad" y anticipó que derivará "en mayor inflación porque tenemos muchos productos y servicios vinculados al dólar, sobre todo el tema tarifario y de combustibles".

Por su parte, el economista senior de Empiria, Matías de Luca, consideró que la visión de Caputo "es acertada" ya que focalizó en el rojo de las cuentas públicas: "La raíz de todos los problemas de nominalidad que vivimos es el déficit fiscal".

En tal sentido, de Luca calificó como una "muy buena noticia" la eliminación de las SIRA al plantear que flexibilizará "mucho el flujo de comercio, eso va a traer previsibilidad a la industria y se empiezan a normalizar ciertas variables que inciden en la fijación de precios".

A propósito del ajuste cambiario, el analista económico expresó que es "competitivo" en relación con el que primaba hasta esta jornada y apunta a reconstruir el patrimonio del BCRA mediante la acumulación de reservas internacionales.

En la misma línea opinó el subdirector del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Fabio Ventre, al ponderar la mirada fiscal del ministro de Economía.

"Si solucionan el déficit, eliminan una parte muy importante de la inflación y se deberían anclar las expectativas a largo plazo cuando se empiece a sentir ese efecto en la economía. Las medidas atacan al déficit y muchas de ellas están ligadas al sinceramiento del tipo de cambio", subrayó.

Más allá de destacar los anuncios, Ventre señaló que resta conocer los detalles de "cómo se van a implementar, en qué período de tiempo y de qué manera". Uno de los principales interrogantes que suscitó la alocución del jefe del Palacio de Hacienda es qué ocurrirá con el impuesto PAÍS y qué porcentaje se le aplicará a las importaciones.

Para el economista jefe de Libertad y Progreso, Eugenio Marí, "con el déficit fiscal cerrándose, debe haber un compromiso a no emitir para financiar al Tesoro que haga creíble que se reducirá la deuda del Central y se podrá bajar la emisión y la inflación".

Por otro lado, Marí puso el acento en la supresión de las habilitaciones para importar al argumentar que "el comercio exterior es una de las áreas más golpeadas por las regulaciones discrecionales y, sobre eso, hubo rubros protegidos cuyos precios aumentaron mucho más que el promedio, como textiles e indumentaria".

"La eliminación de los permisos discrecionales para importar puede contribuir a que aumente la oferta en el mercado interno de algunos bienes transables y moderar la suba de sus precios", indicó.

A su turno, el economista de Analytica, Tomás Álvarez Kuhnle, pintó un panorama complejo al graficar que "con los precios corriendo por encima del 10% mensual y un significativo nivel de inercia, la devaluación del 118% y la liberación de los acuerdos de precios y tarifas, la inflación de los próximos meses no bajará del 30%".

En dicho contexto de merma de la actividad y eventuales pérdidas de puestos de trabajo, Álvarez Kuhnle anticipó que "los salarios no lograrán sostener poder de compra, mucho menos los del 50% de la población trabajando en la informalidad".

"La crisis será profunda en el plano social y generará tensiones en el gobierno sobre la capacidad de continuar con el plan de estabilización. Los paliativos sociales anunciados con la duplicación de la AUH y el aumento del 50% a la tarjeta alimentar, ambas con buena capacidad de segmentación, apuntan paliar los efectos sobre la pobreza infantil", acotó.

Dudas y críticas al ajuste planteado por Luis Caputo

A contramano de la coincidencia entre los expertos, el economista Pablo Tigani aseveró que el paquete de medidas comunicado por Luis Caputo "impulsa una extraordinaria transferencia de recursos desde los sectores populares y medios, a la agricultura, la ganadería y los bancos".

Bajo su perspectiva, la apertura importadora derivará en "la destrucción de la industria" y el ajuste fiscal tendrá como consecuencia la "pulverización del salario en pesos", un incremento del desempleo, una caída del consumo y un aumento de la pobreza y la indigencia.

De forma similar, el ex viceministro de Economía Fernando Morra cuestionó ciertos puntos del discurso de Caputo y consignó que "lo fiscal sigue siendo el costado mas débil y luce muy difuso" y "no se sabe cual será el camino formal, si se decide o no prorrogar el actual o tendremos uno nuevo".

"Quitar las SIRA puede generar desorden si de cualquier manera los importadores quieren adelantar pagos, las soluciones vía precio no siempre funcionan y las reservas son escasas. Hay que esperar a ver como se instrumenta", agregó Morra, muy cercano al ex ministro de Economía Martín Guzmán.

Y cerró: "Con la canasta básica subiendo al ritmo del dólar y un enorme salto tarifario el aumento de AUH y Alimentar no va a compensar los efectos regresivos de la devaluación y el ajuste fiscal, principalmente porque dejan afuera a los informales sin planes y a los jubilados".

Una por una las medidas de emergencia anunciadas por Luis Caputo

► Contratos laborales del Estado: el ministro de Economía anunció que "no se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia". Se trata, dijo Caputo, de "una practica habitual en política está en incorporar familiares, amigos, antes de la finalización de un término de mandato".

► Suspensión de la pauta del Gobierno nacional por un año. "No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios, y mucho menos, para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno", dijo.

► Los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. "Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la política y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional", explicó.

► Reducción al mínimo de las transferencias a provincias. "Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que, lamentablemente, en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos".

► Cancelación de licitaciones de obra pública cuyo desarrollo no haya comenzado: "El Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado", dijo Caputo. "La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina".

► Reducción de subsidios a la energía y el transporte: "el Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado". "No hay plata para pagar obras que muchas veces terminan en los bolsillos de los políticos y empresarios", dijo Caputo.

► Se mantendrán los planes Potenciar Trabajo y fortaleces políticas sociales sin intermediarios. "Y vamos sobre todo a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios, como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar", agregó el ministro.

► Dólar oficial a 800 pesos: "El tipo de cambio pasará a valer $800 y estará acompañado de un aumento provisorio del Impuesto País y de un aumento a las retenciones no agropecuarias", dijo el ministro.

► Fin del sistema de importaciones SIRA y su reemplazo por otro esquema en el que la empresas no deberán pedir permisos de manera previa para sus operaciones. "Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones. El que quiera importar, ahora podrá hacerlo, y punto", dijo.

► Duplicación de los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar. "Esto va en línea con lo que decíamos antes, que vamos a fortalecer los planes que van directo a la gente, sin intermediarios, y a la gente que más lo necesita", explicó.

