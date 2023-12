Qué queda del Javier Milei que pedía que todo explote

La jornada de toma de mando comenzó nuevamente con un día soleado y con el Presidente Javier Milei en un convertible marca Mercedes Benz, usado, color negro, como para salir de gira un sábado por zona Oeste; distinto del estilo remis que supo tener Alberto Fernández. En su recorrido hacia el Congreso de la Nación lo acompañaba su hermana, Karina Milei, en una especie de rol de “primera dama”, como le dijo al periodista Eduardo Feinman algún tiempo atrás. ¿Correspondía ese lugar a la Vicepresidente?

En el camino se detuvo especialmente para acariciar a un perro, ¿Un poco sobreactuado? La Plaza estaba escasamente poblada, a pesar del lindo día para acompañar, habiendo una escasa asistencia en comparación con otras ocasiones.

Cuando Milei llegó al palacio, recibió los atributos por parte de Alberto Fernández, quien rápidamente se despidió de todos los presentes, cual remisero al que le llegó un viaje inesperado, saliendo por la puerta chica como no podía ser de otra forma. El mandatario recibió un bastón con sus perros tallados en él, algo que poco tiene que ver con la solemnidad del caso, y mucho con los gustos de los miembros de la casta.

A Cristina Fernández, que lo esperaba en el edificio, se la veía muy contenta, pues se quedó con la presidencia de las principales comisiones de ambas Cámaras. Además colocó a un Menem como Presidente de Diputados y a un “Libertario” formoseño en la presidencia provisional del Senado, acabando con la posibilidad del gobierno de lograr cualquier acuerdo parlamentario con fuerzas afines.

La asunción de Milei: los momentos clave del histórico día para el libertario

Es decir, Cristina Fernández se quedó con las llaves del Omnibus de la libertad. En efecto, la Capitana le tomó juramento al nuevo Presidente, cuando debió hacerlo Victoria Villarruel y en el mismo acto hizo de maestra de ceremonias al tiempo que le hacía “fuck you” a sus detractores. La compañera Jefa intercambió sonrisas con el nuevo presidente, al tiempo que éste le decía “Quedáte tranquila”.

El Presidente no dirigió la palabra a la Asamblea Legislativa, en un hecho inédito, dando un mal mensaje en lo simbólico; ya que reconoció en su discurso que el mundo no le va a financiar las reformas. Entonces, ¿Quién va a poner plata en un país donde no hay diálogo? ¿Y los millones que le iban a dar para dolarización, como le dijo a Alejandro Fantino? ¿Esta vez nos mostrará el celular? ¿Y los 14.000 millones que traía Caputo? Sí, parece que Milei mintió. Solo habló de ajuste, y aprovechó a darse un baño de multitudes al mejor estilo Néstor Kirchner.

La comunidad internacional le dio la espalda. Solo vinieron Felipe VI, Rey de España, Luis Lacalle Pou, Presidente de Uruguay, Volodimir Zelensky, Presidente de Ucrania, Víktor Orban, Primer Ministro de Hungría. También asistieron Gabriel Boric, Presidente de Chile, Santiago Peña Palacios, Presidente de Paraguy, Vahagn Jachaturián, Presidente de Armenia y Daniel Noboa, Presidente de Ecuador.

Ser el personaje más visto en la historia de X (Twitter) no garantiza apoyo externo. Da la impresión que la imagen del loco de la motosierra y el dirigente mesiánico que llora en cámara sigue presente en la cabeza de los dignatarios de otros países.

Sumemos la presencia de Jair Bolsonaro, ex President de Brasil y Santiago Abascal, líder de Vox, que contribuyeron a la fiesta populista de derecha. Se hizo notar la ausencia de Lula da Silva, Presidente de Brasil, quien envió a su canciller. Para lamento de la hinchada de Twitter y Tik Tok, no vinieron Elon Musk ni Silvester Stallone. En efecto, Javier está solo.

Para colmo no hubo transmisión oficial de la jura de ministros, algo que nunca había ocurrido. Alegaron que ese era un evento privado, lo cual no lo es y tenían obligación de difundir el primer acto de gobierno conforme manda la Constitución y el principio republicano; también dijeron que tampoco era un show.

En efecto, el show fue el del Teatro Colón, que todos pagamos y al que cortaron la transmisión. Como buenos populistas, ellos dicen que está bien y mal ajustado a su capricho y relato. Por suerte nos regalaron el show del león para la gente en Plaza de Mayo, como lo hizo Gabriela Michetti cantando como Gilda, mientras Mauricio Macri bailaba. La historia se repite, esta vez como farsa.

Qué queda del Javier Milei que pedía que todo explote

Una cosa es la campaña y otra tener que gestionar. No importa el motivo que te llevo a tomar la decisión, si fue la voluntad de cambiar las cosas, un designio divino o porque te lo indicó tu perro. Una vez que llegás tenés que hacerte cargo.

El Javier Milei que pedía que todo explote quedó en el pasado, ya que la bomba le está por estallar en su cara. Pasaron muy pocos días desde que fue elegido presidente, y nada de lo que prometió sigue vigente, como buen camaleón; pero todo ocurre a la velocidad de la luz. El mandatario esta metido de lleno en el barro de la política, quienes lo ayudaron a llegar están afuera, y ahora cuenta con nuevos aliados, que lo llevaron a conformar un gabinete, como si fuera un guiso donde todos ponen algo; y que le garantiza estancamiento.

“Javier Gerardo Baglini entendió que una cosa es el discurso, y otra la gestión, pero "Javo" estaría exagerando un poco"

La conformación del nuevo gobierno comenzó, y está muy lejos del discurso de campaña. El gabinete se va integrando con un estilo tan menemista que tiene a varios de ellos adentro. Los que acompañaron todo este tiempo quedaron a las puertas del paraíso, ya que eran parte de las fuerzas del cielo, pero los beneficios del destino final aparentemente solo serán son para la casta y los juntos por el cargo. Javier Gerardo Baglini entendió que una cosa es el discurso, y otra la gestión, pero "Javo" estaría exagerando un poco.

Durante años Javier Milei se dedicó a insultar y maltratar a otros, donde no había distinción de raza, credo o afiliación política. Su campaña tuvo a la descalificación como bandera, pero llegó la hora de gobernar. ¿Es posible una Argentina distinta con los mismos de siempre? Hagamos un repaso con las designaciones. Spoiler alert, son los mismos de siempre.

Guillermo Francos, el nuevo Ministro del Interior, cofundador de Acción por la República con Domingo Cavallo y trabajo en el Grupo Eurnekian. Mariano Cúneo Libarona, Ministro de Justicia, y también fue abogado de Eduardo Eurnekian. ¿Y el Jefe de Gabinete Nicolás Posse? Sí, también viene del mismo grupo empresario.

Quién es Rodolfo Barra, ex funcionario menemista con pasado nazi y elegido como Procurador del Tesoro

En el mismo sentido, Rodolfo Barra, irá como Procurador del Tesoro. El mismo ex funcionario de Carlos Saúl Menem e integrante de la Corte adicta, el que militaba el grupo Tacuara, pero también mostró arrepentimiento de haber sido nazi; porque como le confesó en su entrevista a Alberto Fernández; el nuevo presidente es menemista.

El kirchnerismo y massismo también tiene un lugarcito en la gestión de Milei. Marco Lavagna al INDEC, Raúl Rigo sigue en la Secretaría de Hacienda, Guillermo Michel a Aduana, y Yanina Martínez, una albertista crítica de Milei, quedará al frente de la Secretaría de Turismo.

Carolina Píparo, la misma que dejó en banda a José Luis Espert, que manoteó de última la candidatura a gobernadora por su espacio, y que permitió el triunfo de Axel Kiciloff, tal vez por alguna promesa hecha por sus jefes durante una visita en Banfield, quedó afuera de todo en los últimos días. Algo similar ocurrió con Ramiro Marra, quien pasó de la Afip a ser Jefe de Asesores, y finalmente también la nada misma.

“Con Juntos por el Cambio no puedo tener nada porque son un rejunte de arrastrados por un cargo”, había dicho el actual Presidente. Por su parte estos son los "Juntos por el Cargo" que se sumaron a las fuerzas del cielo: Luis Caputo, Ministro de Economía.

Se trata de quien fue parte de la gestión de Mauricio Macri, quien está tachado en Washington DC, aquel que pulverizó el crédito privado externo, el “bombero” que nos llevó al FMI, el mismo que tiene fama de “timbero”, y a quien Christine Lagarde, titular del FMI, lo bajó de un tuitazo. En el pasado Milei dijo “Caputo se fumó más de 15.000 millones de dólares de reservas irresponsablemente y nos deja este despelote de las Leliqs. Caputo es uno de los responsables del 28D y de los grandes desastres que se hicieron en el BCRA”. Ahora justifica la designación diciendo que es una “muñeca financiera experta”, “No hay mayor experto financiero en la Argentina que Luis Caputo”.

Si esto les parece poco, el socio en la consultora de “Toto” Caputo, Santiago Bausili, ex Secretario de Finanzas de su amigo ex Ministro durante el gobierno de Cambiemos, será el próximo titular del Banco Central de la República Argentina. Sí, ya no se cierra, porque pasaron cosas. ¿Se entiende? Fueron funcionarios de Mauricio, pusieron una consultora, y ahora uno va de Ministro y el otro al BCRA. Parece broma, pero no lo es.

Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, porque los tiempos en que Milei la señalaba como aquella que ponía bombas en jardines de infantes quedaron en el pasado. “Pato” puso la cara después de la general, mostró sus respetos a “Javo” y fue perdonada. Luego le tocó pelearse con Mauricio Macri, “A mí no me manejas, me decepcionaste, no soy tu empleada”, ya que el ex mandatario le habría pedido que no se haga cargo de seguridad si no había acuerdo por la presidencia de diputados. Ahora le tocará reprimir, si hace falta, para bancar el modelo anarcocapitalista.

A Patricia le tocará hacer el trabajo sucio de la etapa que viene ¿Los dos años de estanflación necesitarán garrote? Parece que en cualquier momento alguien podría pedirle a Javier que cumpla su promesa. Este dijo “si acuerdo con Juntos por el Cargo, prefiero ser apedreado”. Esperemos que eso nunca ocurra, y que el presidente en el futuro sea moderado en sus palabras.

Cerremos diciendo que Federico Szturzenegger tiene un plan, que había preparado para la presidencia de Patricia Bullrich, y que le vino muy bien a Javier, que llegó a la primera magistratura con el verso de la dolarización y el cierre del BCRA. Ahora tenemos que esperar que giren el proyecto al Congreso y que sea lo que Dios o Cristina quieran.

Cuándo y cómo se gestó la relación entre Milei y Sturzenegger

El presidente electo, durante las primeras horas dijo “no hay plata”, como claro signo de las medidas que vienen y el perfil que quiere darle a su gobierno.

Sin embargo la superioridad moral, estética y anticasta quedó atrás inmediatamente en el momento en que el empresario Gerardo Werthein, quien iba a ser nombrado embajador en los EEUU, lo subió a un Gulfstream V, tal vez el avión privado más caro del mercado argentino, para reunirse en Washington DC y New York, en lo que representa algo totalmente contrario a lo que profesó antes, durante y después de la campaña electoral. Demás está decir que la gira americana no fue positiva.

De "maligno" a "su Santidad": Javier Milei habló con el papa Francisco y lo invitó a Argentina

Mientras Javier Milei realizaba su viaje espiritual, su socio político Mauricio Macri decía en X: “quiero agradecer a mi gran amigo, el emir Tamim bin Hamad Al Thani, por el amor y la sensibilidad que demostró al comprometerse en la liberación de todos los rehenes en Gaza, en especial los argentinos. Gracias en nombre de todos ellos, de sus familias y amigos, y de todos los argentinos”. En efecto, pareciera que el ex mandatario le reconoce al qatarí algún vínculo con el terrorismo, algo que en aquel país vienen negando desde siempre y que desde Occidente se le atribuye. Todo muy raro.

Por su parte el Papa Francisco, dando una lección de política internacional, saludó a Milei y le pidió tenga “coraje y sabiduría”, llamado que tomó por sorpresa al Presidente que lo había calificado de representante de “El maligno”. Sin embargo, como devolución de gentileza y en una panquequeada (la nueva prensa adicta le dice “pragmatismo”) digna de Sergio Tomás Massa, invitó al Sumo Pontífice a visitar nuestro país.

Tenemos un nuevo presidente que le habló al pueblo como buen populista y despreció al Congreso al que necesita para hacer la reforma. El gabinete se compone en casi su totalidad por los mismos de siempre, ergo ¿Será posible hacer algo distinto? ¿Milei nos mintió a todos o el teorema de Baglini ha sido para él como una piña de la realidad? El mandatario anunció estanflación y ajuste, justo él que dijo ser “especialista en crecimiento con y sin dinero”. La historia se vuelve a repetir, esta vez como comedia.