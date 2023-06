Milei y el Teorema de Baglini

"La canción que elegimos para abrir el programa se llama ‘Dos, cero, uno’, de Charly García, escrita tras la polémica que generó el acuerdo comercial que hubo durante los ‘80. Quizá el público joven no recuerde, pero en esta década había acuerdos económicos y modificaciones económicas que muchas veces eran confiscatorias y esta canción trata de recordarlo", afirmó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), de este viernes 2 de junio.

En cuanto a la explicación de la elección del título, el conductor comenzó diciendo que "para entrar en el tema de la apertura es pertinente tocar el tópico de actualidad relacionado a la Corte Suprema poniéndole límites a las reelecciones".

"El republicanismo, como ideología, es radicalmente anti despótico, puesto en su origen a la monarquía, aristocracia, oligarquía y a la dictadura. O sea, con los años la cantidad de monarquías fue cada vez menor y a lo que se opone el republicanismo es fundamentalmente a las dictaduras y a cualquier planteo despótico por parte de un sector del poder".

La Corte Suprema falló en contra de Sergio Uñac

"Las reelecciones indefinidas e ilimitadas son uno de los caracteres despóticos, pero también lo es la falta de respeto a la división poderes, como podría ser la pretensión de Javier Milei de gobernar por plebiscito, saltando la aprobación del Congreso para las reformas, como por ejemplo, lo que él propone de llevar adelante de dinamitar el Banco Central, eliminar la moneda nacional o entrar al Estado con una motosierra".

"Sobre todo ahora, viendo que las chances de Milei de llegar a la presidencia dejaron de ser una quimera imposible y empiezan a hacer cada vez más probable", aseveró en relación a lo que se vislumbra en un hipotético gobierno del referente libertario.

Milei, el candidato ganador de la primera y segunda vuelta

Según la palabra de Mario Riorda, consultor político, en Modo Fontevecchia, "Milei tiene asegurada la primera posición en la primera vuelta y es el ganador más probable eventualmente una segunda vuelta".

Javier Milei y su propuesta de dolarización gana terreno en las encuestas y una consultora dice que es posible

Viendo que se acercan estas posibilidades de terminar siendo gobierno, sus ideas empiezan a ser relativizadas y puestas en contexto como si fueran una metáfora, principalmente, por la economista Diana Mondino, que se refiere a que los dichos del libertario son meras metáforas.

Por ejemplo, 'dinamitar el Banco Central' quiere decir solamente 'impedirle emitir moneda sin respaldo'".

El Teorema de Baglini

"Era algo que planteaba que la responsabilidad de los políticos era directamente proporcional al grado de cercanía de gobernar, es decir, que en la medida en que había distancia de la posibilidad de ser gobierno, se podían permitir hacer propuestas irrazonables, que no podían llevarse a cabo", planteaba el conductor.

"Pero en la medida que se convertían en verdaderos posibles candidatos a presidente y, luego, presidente, iban moderando esas ideas para hacerlas posibles. Baglini fue un diputado radical y su Teorema lo formuló en 1986", fue la explicación de Fontevecchia sobre la teoría que desarrolló el ex funcionario argentino.

Bullrich y su relación con Larreta: "No me iría de vacaciones con él"

El fallo de Carlos Rosenkratz

Acerca del fallo de de la Corte Suprema por la reelección en San Juan, el conductor realizó una conjetura de lo que sería una oposición de Rosenkratz a la manera de gobernar del Milei y si éste le falta el respeto a la división de poderes.

"Se pone mucho foco en el fallo de la Corte Suprema, sobre todo, en el texto del dictamen y del fallo de uno de los miembros que es Rosenkratz, que podríamos decir que, probablemente, es el más ideológico de todos, o aquel que generó mucha controversia cuando dijo en la Universidad de Chile que a cada necesidad no necesariamente le tiene que equivaler un derecho", remarcó el periodista.

Y agregó que: "Me queda claro que él, como discípulo Carlos Nino, que fue aquel célebre jurista, filósofo del derecho y principal asesor de Raúl Alfonsín, se opondría no solamente con la misma fuerza, sino que con más a las reelecciones indefinidas, a cualquier forma de gobierno que no sea republicano en estos aspectos que estábamos planteando, de falta de respeto a la división de poder.

Mario Riorda: "La Libertad Avanza es la primera fuerza"

"Probablemente, si Milei llegara a la presidencia tendría que tener en cuenta que su problema no va a ser lo que él llama la "casta", sino que su problema será con la Corte", sentenció Fontevecchia.

La palabra de uno de los principales asesores de Milei

"No te podés zambullir irresponsablemente en dolarizar al día siguiente", aseveró Carlos Rodríguez sobre la tan controversial dolarización, que sería una de las principales medidas del líder de Libertad Avanza", explicó Fontevecchia.

Por otro lado, cabe mencionar que Cavallo conmovió un poco al círculo rojo con un texto que posteó, donde destacó que "la oposición tiene que ser cautelosa con sus promesas. En el mejor de los casos, un buen plan de estabilización podrá ponerse en marcha recién a principios de 2025".

Espert se distancia de Milei: "Lo de él no es liberalismo"

Allí desarrolló que "con el alto de dolarización de facto que tiene la economía argentina no se puede pensar en lograr una reducción significativa de la tasa mensual de inflación sin que se haya conseguido eliminar completamente el cepo cambiario y sea posible estabilizar el precio del dólar para quebrar la inercia inflacionaria".

El cepo cambiario, incluso, si se limitara al comercio exterior de bienes, permitiendo que todas las demás transacciones se pudieran realizar en un mercado enteramente libre, sin intervención del Banco Central, obligaría a ajustar el tipo de cambio controlado al ritmo de la inflación para evitar que se agrave el deterioro de la balanza comercial.

Esta virtual indemnización retrospectiva del tipo de cambio comercial se constituye en el principal factor de la inercia inflacionaria.

Mondino: "El BCRA no debe tener la función de emitir dinero"

"Dinamitar el Banco Central" como metáfora

La economista Diana Mondino, en charla con Modo Fontevecchia, declaró que "lo del edificio en sí mismo, además de ser una belleza arquitectónica, no es que lo vaya a dinamitar, destruir o dejar un hueco en el medio de la calle Reconquista, es una forma eficaz de decir 'el Banco Central no debe emitir".

Luego, adhirió que "tenemos que quitarle esa potestad y la mejor forma de hacerlo es que haya otro mecanismo con los cuales la gente pueda pagar. Normalmente se llama dolarización, en realidad, se aproxima más, ya veremos cómo llega la economía argentina en los próximos meses o años, a una libertad de moneda".

A su vez, Fontevecchia complementó al mencionar que la quita de emisión al Banco Central "muchas veces en la historia argentina".

Diana Mondino encabezará la lista de diputados de Milei: "Me gustaría representar la voz del sector privado"

Milei tiene problemas con la Constitución

"El liberal respeta la Constitución, que es la del padre del liberalismo en Argentina que es Alberdi. Un liberal no tiene problemas con la Constitución y Milei los tiene, y son muy serios. Lo de Milei no es liberalismo", fueron las palabras de José Luis Espert, quien supo compartir espacio con Milei, en una entrevista televisiva en TN.

Quién fue Carlos Nino

El principal sostén filosófico y jurídico del ex presidente Alfonsín estudió derecho en la Universidad Buenos Aires donde se recibió de abogado y posteriormente tuvo un doctorado en leyes en la Universidad de Oxford en 1977 con una tesis dirigida en ese momento por John Finnis y Tony Honoré titulada "Towards a general strategy for criminal adjudication".

Además, fue profesor titular de filosofía del derecho de la Facultad de Derecho de Filosofía y Letras de la UBA, profesor visitante de la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale, que fue la que tuvo más presidentes en la historia de Estados Unidos".

Ceferino Reato sobre la dolarización: "Es como cortarse las manos para no gastar"

Tras este repaso de su historia y retomando con Rosenkratz, discípulo de Nino, el conductor reiteró que "difícil es que esta Corte acepte los métodos de gobierno que plantea Milei".

El rol de Javier Milei

En diálogo con La Nación +, el referente libertario declaró: "Yo no soy antisistema", por lo que Fontevecchia mencionó que "volvemos al Teorema de Baglini, que sostiene que el grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o de un dirigente político es directamente proporcional a sus chances de acceder al poder".

Eso es lo que vemos que está sucediendo en la medida que cada vez más parece que Milei podría ser no solamente el candidato individualmente más votado en las PASO, sino que si fueran hoy elecciones de octubre sería el candidato más votado en la primera vuelta, con más chances de pasar a la segunda vuelta y de ganar en la segunda.

Posteriormente, el conductor culminó expresando que "como la realidad es dinámica, esta foto de hoy no necesariamente es la que se vaya a dar en la primavera de este año, pero por las dudas ya se empiezan a abrir los paraguas".

BL JL