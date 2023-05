Mayra Arena, dirigente social, consideró que hay una disputa en el peronismo entre un ala “enamorada de sus propias políticas sociales” y otra que favorece la producción y el desarrollo. “La Cámpora ha sido muy destructiva, ha demostrado una capacidad de daño muy grande”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Luis D’Elía te propuso ser candidata en su lista?

Tuve esa propuesta del espacio de Guillermo Moreno, por quien tengo un enorme respeto, como la mayoría de los que somos peronistas. Mi contrapropuesta fue que vuelva al Frente de Todos, porque creo que tenemos que aunar fuerzas para pelear todos juntos. No hubo más que ese intercambio.

Con D’Elía he tenido más diferencias a lo largo de la historia, pero también es parte del peronismo. Creo que en el peronismo tenemos el grave problema de aún no tener candidato. Todas las decisiones que reducen el movimiento me parece que son errores.

D'Elía: "Mi candidata a vicegobernadora es Mayra Arena"

¿Debe haber PASO en el Frente de Todos, como propone Alberto Fernández, con la mayor cantidad de candidatos posibles?

No sé si más es mejor. Lo que sí creo es que, quienes tienen la lapicera hace un tiempo, siempre han optado por listas únicas, por armar las candidaturas a dedo. Si fuera un dedo que no se equivoca y siempre toma decisiones a favor de los trabajadores, yo estaría fascinada, pero eso no ocurre.

Creo que es claro que en el peronismo hay varias expresiones y que por lo menos hay dos que son bastante grandes. Un peronismo que centraliza a los trabajadores y el crecimiento económico con los trabajadores ganando plata, y un peronismo que se ha enamorado del Estado y de la política social.

Yo no creo en eso, no creo en la política social como protagonista. Creo que las personas son protagonistas de su vida y la política tiene que hacer lo posible para que la gente pueda buscar ser feliz y tratar de vivir mejor.

A 26 días del cierre de listas, quiénes suenan como posibles compañeros de fórmula de “Wado” de Pedro

Si eso se expresa en unas PASO y tenemos un candidato peronista, yo voy a ser feliz. Pero no me preocupa donde voy a estar yo, me preocupa a quién voy a votar como peronista.

Es decir que vos creés que lo mejor es que haya una PASO entre esas expresiones. ¿Quién te parece que tendría que representar al peronismo que vos defendés? ¿Podría ser Scioli?

Guillermo Moreno es alguien que me gusta. Scioli no sé si me encanta, pero es el único que se atrevió a faltar al acto del otro día. Eso también es una de las cosas que no se habla en el peronismo. Todos, en las unidades básicas y las reuniones señalamos cosas parecidas, sin embargo, a la hora de rendirse, algunos se rinden bastante rápido.

A mí, esas expresiones de rendición me deprimen como peronista, porque el peronismo siempre fue combativo, de luchar. Tener la posibilidad de poner el foco en que hay, como mínimo, dos formas de ver la política y el peronismo. Que hay una que no está enamorada de sí misma ni del Estado, que de verdad cree que en Argentina se puede salir adelante, ganar más plata y vivir mejor.

Daniel Scioli: “Vamos a competir. Se cómo hacerlo y por donde hay que ir”

Empezar a registrar la gran economía en negro, que está creciendo cada vez más, es el 60% de la economía, y es marginal, en el sentido de que no está institucionalizada, pero es una marginalidad cada vez más rica.

Bueno, si no hacés nada frente a eso, estás sentando las bases para que Argentina sea Latinoamérica, y yo no quiero que Argentina sea como el resto de Latinoamérica.

Hay economistas que dicen que no está bien medido ni el PBI, ni la pobreza, por la enorme cantidad de economía en negro. Que se cruza la zona del AMBA y se ve mucho movimiento y actividad. ¿Vos suscribís a la visión de que esa economía en negro, a la que le asignás el 60% del total de la economía no está bien medida?

Yo soy de las que dice hace dos años eso. En las villas las chicas no paran de poner sus emprendimientos, su local de uñas. Los hombres salieron a laburar, se fueron recuperando de a poco después de la cuarentena, que fue brutal.

Hay una economía marginal, en negro, que está completamente enriquecida, hay gente que factura muchísimo, no sólo está la chica emprendedora que está saliendo adelante. Hay negocios y negocios que han construido un sistema que les da muchísima rentabilidad.

Courel: "En la Plaza de Mayo nadie cantó por Massa, Kicillof ni Wado"

Si te crece más la economía en negro y la clase media está completamente empobrecida, porque el que vive de un salario no tiene capacidad de compra, lo que te va a pasar son dos cosas.

Lo primero es que esos que tenían todo para ser de clase media, incluso teniendo formación académica, se conviertan en pobres. No tienen los recursos para mantener su nivel de vida.

Lo segundo que te va a pasar es que algunos de esos sectores van a pasar a la economía en negro. Van a mudar a las actividades que sí generan ganancias y que sí generan rentabilidad. ¿Cómo vas a sostener el Estado, las jubilaciones, la política? no sé.

Editorial Perfil lanza Canal E, el primer canal de noticias económicas de Argentina

La política está en otra, en babia, no registrando a esas ocho millones de personas. Lo único que se les ocurre es otra política social. Pero esto no se resuelve con política social. Esto es otra cosa, es más grande, y la política sigue con la interna.

Eso es lo que más me preocupa hoy, junto con la nueva adicción de los jóvenes, que no es la droga ni el alcohol, sino la ludopatía, que es el gran problema de la juventud hoy de clase media-baja.

La crisis de herencia del kirchnerismo

Alejandro Gomel (AG): Me llamó la atención que hablaste de “miedo” en las unidades básicas. ¿Miedo a qué? ¿A Cristina, a La Cámpora, al kirchnerismo?

Varios expresamos una misma mirada, pero después pareciera haber mucho para perder. A mí me parece que La Cámpora ha sido muy destructiva, ha demostrado una capacidad de daño muy grande.

Hay algo que nadie quiere asumir dentro del kirchnerismo, que es que el recambio generacional del kirchnerismo fracasó. Cristina no tiene heredero, Máximo es un heredero que no va a heredar. Cristina no supo encontrar dentro de los ultra leales, alguien que mida para, por lo menos, pelear una elección dignamente.

Cristina Kirchner: "Para CFK no hay ni habrá justicia, me quieren presa o muerta"

Sabiendo que ese sector no tiene peso político y representativo para ganar una elección, estaba la posibilidad de decir: “che, hay peronistas que no vemos las cosas como ustedes, y lo vamos a disputar políticamente”, y eso no se dio.

Si fue por miedo, por inacción política o por falta de ganas de laburar, la verdad que no lo sé.

El fenómeno Milei

AG: Es interesante lo que decís, por la llegada a los más jóvenes. Ahí vemos lo del fenómeno Milei. Ayer hablábamos con Toty Flores, que decía “no tengo problemas con un candidato de Milei, porque le va a sacar más votos al kirchnerismo que a nosotros”.

Se está notando eso, gente que dice que si no va Cristina vota a Milei. ¿Por qué creés que pasa eso?

Milei busca definir gobernador bonaerense: quiere a Guillermo Britos, intendente exaliado de Massa

Pasa eso en el universo masculino, tanto joven como adulto. Es un candidato muy fuerte, carismático, que le gustas mucho a los hombres. No creo que Miei tenga el voto femenino, ni de la juventud ni de las mujeres adultas.

Milei es un fenómeno masculino, le gusta a los hombres. Hay colectiveros, remiseros, dentro de la media para abajo, el laburo en negro, el monotributo, todo ese mundillo, lo masculino, por lo menos lo escucha a Milei, y a algunos les encanta. A las mujeres no les cierra, ni a las jóvenes ni a las grandes.

La ubicación de Sergio Massa

Vos construís dos interesantes categorías, señalás que están aquellos que defienden el mundo del trabajo productivo, la sindicalización, el progreso a través de la economía en blanco, y aquellos que se enamoran de las políticas sociales. ¿Dónde colocás a Serigo Massa entre esas dos categorías?

Creo que es como el título del libro, “El arribista del poder”. Sergio Massa está por encima de esas dos categorías. Creo que ese fue el motivo por el que lo eligió Cristina Kirchner para que sea ministro de Economía.

Las reuniones de Massa, con el desarrollo energético en la mira

Creo que es un tipo con una capacidad y una habilidad política extraordinaria, muy por encima de la media, una habilidad de negociar con la política nacional, y algunos contactos internacionales más que interesantes en el contexto de deuda que atraviesa la Argentina.

En ese sentido, me parece que es amigable con el capitalismo. ¿Cuál es la parte de Massa que preocupa a los que tenemos esta idea de capitalismo, de desarrollo, entre otras cosas? Si va a tener esa sensibilidad social que tiene que tener el peronismo, que se gane más plata, pero siempre con los trabajadores ganando bien.

Que se gane más plata, pero dándole una mano al que se cayó del sistema para que vuelva, con los jubilados comiendo bien todos los días, no sobreviviendo. Yo creí que él, en este tiempo, dentro de su frente, iba a construir como su propio “massismo de izquierda”.

Massa viajó a China buscando dólares que lo hagan candidato

¿Podemos decir que Massa es como el peronismo, tiene su ala izquierda y su ala derecha? ¿El kirchnerismo terminará siendo el ala izquierda del massismo?

Esa era mi conclusión. Pensaba que iba a construir la propia, pero creo que en su sociedad con Máximo Kirchner, ellos van a ser como su ala izquierda. Me parece que ahí viene su sociedad con Cristina. Tener esa figura tan fuerte, pero con la pata de política social que es La Cámpora.

Si Massa logra aunar al peronismo más tradicional con el kirchnerismo, vendría a ser como Perón, que contenía al ala izquierda y derecha del peronismo…

Bueno, no. Yo como peronista no hago esas comparaciones. Sí creo que es un gran estratega político, lo ha demostrado. Creí que le iba a ir un poquito mejor con la economía.

Sin embargo, la realidad económica y el poder adquisitivo de los sectores bajos no está tan en crisis como se plantea. Es la media-baja la que está muy mal. El que vive de su sueldo.

Máximo Kirchner y Massa ya negocian con los chinos por obras energéticas

Ahora, ¿qué va a pasar en la política? Esto creo que es lo que ha intentado construir Cristina, tener una persona con habilidad para el poder, y su pata izquierda no la construyó él, sino que la aporta la sociedad con Máximo Kirchner

Si la sociedad va a aceptar eso, si incluso los más cristinistas aceptan eso, lo veremos en las elecciones.

¿Te imaginás unas PASO entre Massa y Scioli?

Creo que los que tienen la lapicera no quieren unas PASO. Ojalá que Scioli no se baje, pero creo que hay presiones muy grandes para que eso pase.

FM JL