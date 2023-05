Pese a la presión K para que no haya PASO, Daniel Scioli ratificó que se presentará: "Voy igual"

El ex gobernador de Buenos Aires y actual embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, ratificó en las últimas horas que quiere competir en las PASO del Frente de Todos como candidato a presidente. Fue después del discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner, al que no asistió porque tenía un compromiso diplomático.

"Voy igual, estoy convencido", fue la respuesta que lanzó Scioli cuando le preguntaron si se presentaría en caso de que desde el kirchnerismo impulsen una candidatura única cercenando las Primarias.

En declaraciones al programa Verdad Consecuencia, por Todo Noticias, el dirigente sostuvo que "sería una hipocresía decir que no hay diferencias internas, matices (en el Frente de Todos) y qué mejor que dirimirlo internamente".

Asimismo, el funcionario dijo que no cree que se suprima la posibilidad de ir a las PASO, ya que "para encarar las cosas que hay que encarar tengo que tener toda la legitimidad política".

Scioli, que viene mostrándose más cercano a Alberto Fernández y distante de Cristina Kirchner y de Sergio Massa, los dos socios más importantes del Frente, evitó pronunciamientos claros que denoten una cercanía a la vice. Más bien quiso hacer lo contrario, mostrándose distante en sus declaraciones.

Por eso, cuando le preguntaron si es el candidato de Cristina Kirchner, respondió: "Yo me siento el candidato de los trabajadores, de la clase media, de los que emprenden, los que producen".

Sin embargo, ante el aspecto central de la pregunta, Scioli dijo que "lo mejor que puede pasar es no depender de ningún dirigente, sino someternos a la voluntad popular".

Y defendió su postulación: "Siento que estoy preparado para lo que hay que hacer, vengo sosteniendo que en este tiempo hay que agregar valor a la materia prima como dijo ayer Cristina, industrializar la ruralidad, la materia del conocimiento". "No hay ni que dinamitar todo ni dolarizar, hay un camino que es mucho mejor para el país", manifestó.

Por qué faltó al acto de CFK

En paralelo, una de las dudas fue por qué se ausentó del acto de la vicepresidenta en Plaza de Mayo, al que asistieron otros potenciales candidatos como los ministros de Economía y del Interior, Sergio Massa y Eduardo "Wado" de Pedro, respectivamente. Pero Scioli las despejó.

Durante la entrevista en TN contó que no estuvo porque "tenía una reunión en Brasilia con el canciller y después en la Embajada hay un tradicional encuentro con personas de distintos ámbitos". Más adelante, añadió que "eso no quita que no haya estado con mis sentimientos, con mis recuerdos".

Contó, además, que el miércoles 24 de mayo recibió un llamado de Mariano Cabral, el secretario de Cristina Kirchner, con la invitación para participar del acto. "No hay ningún comentario. Siempre me he considerado respetado y tenido en cuenta en especial en fechas clave", respondió ante la pregunta de si no tardaron demasiado tiempo en invitarlo teniendo en cuenta su agenda en Brasil.

