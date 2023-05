El precandidato presidencial, Daniel Scioli, volvió a confirmar que se postulará en las próximas elecciones. “Es una decisión que tengo tomada, no en términos desafiantes, ni en contra de nadie, sino a favor de la Argentina”, aseguró el embajador argentino en Brasil, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Qué se organizó en la embajada de Brasil para el acto del 25 de Mayo?

La Embajada tiene la celebración tradicional de todos los años. Este año hay 950 personas confirmadas. Corresponden a relaciones diplomáticas, ministerios y empresarios. Es una gran oportunidad para compartir con todos los invitados los avances que estamos teniendo en esta relación estratégica y, también, una mirada hacia el futuro.

Además, en unas horas me voy a reunir con el canciller Mauro Vieira porque estamos avanzando en los últimos capítulos del acuerdo de integración que firmaron Lula y Alberto Fernández, que compete a la integración financiera y energética.

"Seremos titulares o suplentes": Scioli y Tolosa Paz compartieron acto y dieron pistas de las PASO

También tenemos una reunión importante en San Pablo para encontrar los mecanismos para financiar empresas brasileras que exportan a la Argentina, hace tiempo que estamos planteando la posibilidad de seguir retroalimentando el circuito virtuoso de integración industrial.

Por otra parte, durante el mes de junio se finalizará la primera etapa del gasoducto y estamos logrando que el BNDS financie la segunda etapa del gasoducto. Eso va a traer beneficios para Argentina, porque exportará más gas, y para Brasil, porque podrá comprarlo más barato que lo que se lo paga a Bolivia.

¿Existe alguna posibilidad de que si la Vicepresidenta te pidiese que dejases de ser precandidato en las PASO, le hicieras caso?

Es una decisión que tengo tomada. No en términos desafiantes, ni en contra de nadie, sino a favor de la Argentina. Estoy convencido del tiempo que se viene, tengo las ideas y el programa que el país necesita para salir adelante.

Agustín Rossi: "Tiene que haber unas PASO lo más abiertas posible"

¿Podría resultar posible que tu fórmula la completes con el jefe de Gabinete?

Tengo un gran afecto personal y reconocimiento político por Agustín Rossi. Estuvimos muchos años compartiendo muchas responsabilidades y me parece bien que él esté con su propia aspiración.

Somos dos personas con un alto sentido de la responsabilidad y, cuando llegue el momento, tomaremos la decisión que haya que tomar de acuerdo a lo que consideremos mejor como alternativa y propuesta electoral frente a los que plantean que el camino es la dolarización, el arancelamiento de la salud y la educación pública o llegar al equilibrio fiscal "como sea".

Creo que el camino es el del crecimiento, la expansión económica, la recuperación del poder adquisitivo del salario y la baja de la inflación. Yo demostré en Brasil cómo se puede crecer de forma sostenida a pesar de haberme tenido que relacionar con un gobierno de ideología distinta.

Rossi y Scioli comienzan a definir sus fórmulas

Argentina sale adelante generando dólares, exportando más, alentando inversiones, de la mano de la ciencia, la tecnología y puestos de trabajo de calidad. También tenemos que dar un salto cualitativo en el desarrollo industrial.

En Brasil están empezando una etapa de neoindustrialización, lo que implica el crecimiento de la industria digital y una industria verde. Esto mismo lo está haciendo Estados Unidos, Australia, Japón, etc. Se viene la globalización de las regiones y estamos trabajando con Brasil en esta agenda.

Ayer entrevistamos al presidente del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires y dijo que vos "te colgabas de las tetas de Sergio Massa". El propio Sergio Massa hace unos días dijo que cuando las papas quemaban, lo que hoy se pavonean tratando de mostrarse como candidatos, se esconden debajo de la cama.

Queda claro que no es tu caso, porque en ese momento eras ministro de Producción. ¿Por qué creés que hay una relación tan tensa entre el sector de Massa y vos?

Rubén Eslaiman, sobre Daniel Scioli: "Es muy fácil colgarse de las tetas de los que venimos trabajando"

Yo no me voy a hacer eco de ningún tipo de comentario de esas características. Siempre me he caracterizado por discutir ideas, por el resto y la convivencia democrática. Así llegué hasta acá y confío en lo que decidirá la gente para mi futuro. El tiempo que se viene necesita una argentina de acuerdos y políticas de Estado.

¿Te gustaría competir en las PASO con Sergio Massa?

Es una decisión que va a tomar cada uno. Yo sé la decisión que yo tomé. En la competencia, el gran beneficiado va a ser el pueblo argentino y ojalá que haya la mayor diversidad posible. No sólo en el Frente de Todos, sino en las otras propuestas políticas.

Los problemas que enfrenta la Argentina necesitan de consenso, de un diálogo maduro y estoy convencido que la gente tiene que tener el poder para ordenar las candidaturas y decidir qué es lo mejor para el país.

Néstor Kirchner, el convidado de piedra que nadie esperaba, pero sorprendió

¿Te parece conveniente que Axel Kicillof se quede en la provincia de Buenos Aires o que compitiera en las PASO a presidente y sea sustituido por otro candidato en la provincia?

En los próximos días van a existir muchas especulaciones y comentarios. Yo me estoy enfocando en los problemas que tiene la gente y sus preocupaciones. No soy un tipo que comenta los problemas, los resuelvo.

Tampoco voy en búsqueda de una revancha, quiero que gane el país en el tiempo que se viene. Lo decía Alfonsín, el padre de la democracia, "no discutas entre las personas, en términos individuales, discutí ideas". Eso es lo que da previsibilidad, certidumbre, confianza, tranquilidad y sensatez ante las posiciones.

Soy lo que he demostrado con mi trayectoria. No sólo con mis 25 años de carrera política, también con ideas renovadas, modernizadas, aprendizajes y autocríticas. Necesitamos encarar este enorme desafío de desarrollo para el país. Dijimos "democracia para siempre", ahora es "desarrollo para siempre".

Cuál es el candidato peronista que mejor mide luego del "renunciamiento" de Cristina Kirchner

¿Para este momento del país, es más importante la demostración de pericia en la gestión, el carácter o la confianza?

La combinación de todo, lo mío es eso. Para tomar decisiones hace falta firmeza y convicción. Eso lo demostré hace 20 años, justamente hoy es el aniversario de la asunción con Néstor. En ese momento había que jugársela y yo sentía que era el mejor camino para la Argentina. Tuve que competir contra quien fue mi mentor político en el año 97 que fue Carlos Menem.

Pasó la elección y siempre guardé por él efecto y gratitud. Tuve firmeza al decidir, al igual que cuando me llamó Duhalde para que integre su gobierno, cuando todos pensaban que iba a durar una semana.

Cuando tuve que venir a Brasil, tomé decisiones con firmeza y con el objetivo de reconstruir las relaciones comerciales con Argentina, y lo logramos. Hoy Brasil es el primer socio comercial del país.

Scioli: "Alberto Fernández no fue a Brasil a pedir plata"

¿Te hubiera gustado estar en el acto de hoy en Plaza de Mayo?

Estoy con mis sentimientos, con mi pensamientos, con mis recuerdos y haciendo todo lo que él priorizaba, que era una versión integradora. Él recreó el Mercosur, tuvo grandes acuerdos con Lula, fue un adelantado cuando hablaba de un país desendeudado, con fuerte mercado interno. Aseguraba que no podíamos pagar si no producíamos riqueza.

No tengo que hacer sobreactuación de presencia, porque mi presencia fue coherente a lo largo de estos 20 años. Cuando tomé la decisión de dejar la ciudad de Buenos Aires, que la tenía ganada, no dudé en integrar la forma con él.

Fui uno de los invitados de hoy a la Plaza de Mayo​, ayer me llamó el secretario de la vicepresidenta para invitarme, pero le expliqué las razones por las cuales no podía ir.

ADP JL