El Gobierno está decidido a desguazar a los medios públicos. Aunque no hay una fecha precisa, se prevé que en las próximas dos semanas se inicie un proceso de retiros voluntarios en Radio y Televisión Argentina (RTA) para luego avanzar con desvinculaciones. El objetivo: reducir la planta en un 45%. La decisión sucede en medio de una interna entre el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, y el interventor designado al frente de la empresa estatal, Eduardo Roberto González.

Hasta el momento no hubo información oficial, pero el dato fue confirmado a PERFIL por tres funcionarios del Gobierno, quienes insistieron en que se trata de una medida coherente con lo planteado por Javier Milei desde que asumió. Solo un funcionario matizó lo que se viene: “Despidos no. Se está armando un nuevo plan de retiros. Pero aún no hay nada definido”, fue la respuesta.

Federico Sturzenegger anticipó que seguirá el ajuste: "La propuesta es la motosierra para las provincias"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los números de desvinculaciones por áreas ya circulan entre las autoridades. En la TV Pública, donde la dotación es de 849 trabajadores, el objetivo es desvincular a 153 (18%); en Radio Nacional se pretende dejar afuera a 584 de 1169 (50%); los ex empleados de Télam que continúan bajo la órbita de la empresa estatal son 228 y se buscará desvincular a todos.

Además, de los 2246 trabajadores de RTA quedarán afuera 965 (43%); en Contenidos, las bajas serán de 117, de un total de 127 (92%); y en la Agencia de Publicidad del Estado (APESAU) serán de 62, de una dotación de 167 (37%).

Un sector del Gobierno explica que la decisión fue empujada por Federico Sturzenegger. Al parecer, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado puso el grito en el cielo cuando advirtió el peso económico que tienen los salarios de los trabajadores en el balance de RTA. Sucede que, al no haber producciones ni contenidos elaborados, por decisión de las autoridades, la compañía estatal prácticamente no gasta dinero en otras cosas.

Avanza la privatización mileísta: cinco empresas públicas fueron convertidas en Sociedades Anónimas

Cerca de Adorni, sin embargo, aseguraron que no fue decisión de Sturzenegger, sino que, simplemente, el Gobierno está llevando adelante su agenda, en sintonía con lo que sucede en otras empresas estatales.

González será quien deba poner la cara en esta avanzada, aunque la decisión se tomó más arriba, donde no ven con buenos ojos la gestión del interventor. En Casa Rosada le reprochan su forma de negociar las cuestiones salariales y su falta de compromiso con la batalla cultural que pretende dar Milei.

El interventor de los medios públicos en la mira

“En los medios públicos ya hubo una reducción mediante los llamados ‘retiros’ en 2024 y no solo no sobra nadie, sino que en algunas áreas y para tareas estratégicas falta gente. Ahora estamos con un plan de lucha porque desde agosto tenemos congelados los salarios. No queremos que nos regalen nada, queremos salarios justos, acorde a lo que negociamos como sindicato en la actividad privada. Si no tenemos respuesta vamos a hacer acciones legales”, sostuvo a PERFIL el secretario general de Sipreba.

Eduardo González, el interventor en los medios públicos.

La situación gremial en RTA es una de las razones por las que el Ejecutivo nacional no está conforme con González. El reclamo salarial en la empresa lleva un buen tiempo y, a pesar de que el Gobierno había planteado que no iba a haber paritarias, el interventor habría negociado un número sin consultar con la Secretaría de Trabajo. Finalmente, se cerró un aumento de apenas el 1%, lo que generó que el conflicto escalara.

Polémica por el dibujito libertario Tuttle Twins, donde se cuestiona a las universidades

Más allá de la gestión, González tampoco tiene la simpatía de los abanderados de la batalla cultural. En mayo, los medios públicos fueron motivo de debate luego de que se conociera que el canal estatal Paka Paka había adquirido los derechos de Tuttle Twins, una serie animada producida por la fundación estadounidense Libertas, cuya misión es la difusión de las ideas del liberalismo económico extremo y del conservadurismo.

Tuttle Twins, en teoría, comenzará a transmitirse en julio, pero hace apenas unos días el interventor envió un mensaje interno a través del sistema GDE para anunciar que se pausaba la nueva programación de las señales, así como las contrataciones y las producciones. Hay quienes aseguran que esta comunicación está vinculada a la distancia que tiene González con este tipo de contenidos.

Habrá que esperar la comunicación oficial para saber a ciencia cierta los números del desguace en medios públicos. También habrá que esperar para saber cuál será el futuro de González. Lo que nadie niega es que en el corto plazo se encenderá la motosierra.