El Gobierno concurrió a la paritaria de estatales sin ninguna oferta

Rodolfo Aguiar, secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), denunció en "QR" que el gobierno nacional concurrió este miércoles a la paritaria de estatales sin ninguna oferta. La actitud del oficialismo tiene lugar en un contexto signado por paritarias prácticamente pisadas en torno del 1% mensual, lo que constituye una violación del convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según consideró.

"Lo queremos decir con total claridad: Vamos a ir a denunciar ante la OIT —cuya sede está en Ginebra, Suiza—, frente a todos los países del mundo, que la democracia argentina fenece y expira por estos días", disparó en el estudio del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

La central gremial reclama un salario mínimo de 1.800.000 pesos. El Gobierno, según señaló Aguiar, les otorgó flacos aumentos por debajo de la inflación acumulada durante el corriente año. "La paritaria estatal está totalmente desnaturalizada. Fue utilizada para disciplinar al resto de los debates salariales. El diálogo no forma parte del manual de actuación del Gobierno", expresó.

Aguiar cuestionó que el oficialismo no apelase a dejar de lado momentáneamente la política de déficit cero con el fin de salir en auxilio de los trabajadores estatales, actualmente en crisis, al tiempo que se preguntó por el destino de los fondos que mensualmente son ahorrados por el Estado.

El presidente Javier Milei y su equipo económico defienden a ultranza la directriz trazada en torno de la política salarial. La decisión de no homologar acuerdos por encima del 1% tiene por propósito hacer converger mensualmente en ese dígito a los salarios con la inflación. No obstante, el rebote de los precios por encima de ese número abre interrogantes de cara al futuro inmediato ya que los trabajadores denuncian sufrir una pérdida del poder adquisitivo frente a una inflación que si bien está en descenso, aún existe y no puede perforar su piso.

Según Aguiar, el Gobierno vulnera el convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo. Adoptado en 1981, tiene por objetivo principal fomentar la negociación colectiva en todos los sectores de la actividad económica, tanto del sector público como del privado. Se trata de una herramienta que busca promover el diálogo social y la participación de los trabajadores en la determinación de sus condiciones de empleo y de trabajo e insta a los gobiernos a que no deban adoptar medidas que dificulten o impidan dicho proceso.

"Debemos desmontar el relato oficial, que está separado por un abismo respecto de la vida cotidiana", dijo Aguiar antes de concluir con un llamamiento al grueso de los gremios nacionales: "El sindicalismo tiene que concentrarse en construir en las calles la derrota de Milei". El secretario general de ATE hizo un paralelismo con los últimos días del gobierno de Mauricio Macri, donde la conflictividad social, según su visión, le impidió que pudiese obtener su reelección en 2019.

