La Justicia le ordenó a ARCA que suspenda el "botón digital" para que los trabajadores se desafilien de los sindicatos

El 30 de abril la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex AFIP, le envió una comunicación a sus 19.270 trabajadores en la que le informaron la habilitación de un botón digital en su legajo personal donde pueden desafiliarse de los sindicatos que los representan gremialmente.

Esta disposición desató una batalla legal entre el organismo estatal y los sindicatos en cuestión: la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (Supara) quienes presentaron una medida cautelar para que se deje sin efecto el "botón digital" para la implementación de la opción de "afiliación o desafilación" sindical.



En la comunicación interna que ARCA hizo llegar a los trabajadores y a la que tuvo acceso Perfil.com decia: "En el marco de las medidas comunicadas el pasado viernes y con el objetivo de facilitar el ejercicio de tu derecho de asociación sindical en absoluta libertad, habilitamos un nuevo acceso en SARHA, opción "Mi Legajo", para que puedas notificar de manera ágil el alta o baja de afiliación a una entidad gremial, según tu decisión. Esta herramienta tiene como objetivo agilizar y simplificar el proceso, brindándote una opción más rápida, directa, sin trámites ni demoras innecesarias, con notificación simultánea al sindicato. Además, el sistema te informará -en caso de afiliación- qué porcentaje de tu salario se derivará al sindicato y, en caso de desafiliación, qué porcentaje recuperarás en tu próximo recibo mensual. Ponemos a disposición este canal claro, seguro y transparente que te permite ejercer libremente tu elección particular. El acceso estará disponible durante la tarde del miércoles 30 de abril ingresando a SARHA >Mi Legajo >.”

Cómo es el sistema

Una vez que el trabajador clickea en alguna de esas dos opciones, se abre una nueva pantalla cuyo encabezamiento advierte al usuario lo siguiente: “Usted está realizando una declaración jurada de solicitud de desafiliación gremial." Y, a continuación, le brinda la posibilidad al trabajador titular del legajo, de clickear un botón denominado “Presentar desafiliación”.



Una vez que el trabajador hace click en dicha opción, se produce la desafiliación inmediata, que es comunicada en ese instante al sindicato, también por mecanismos digitales. Y desde ese momento, ARCA cesa en su función de agente de retención de la cuota sindical que el sistema denomina eufemística e incorrectamente: “importe descuento”.



Que dijo la Justicia sobre la medida cautelar

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Número 17 hizo lugar a la medida cautelar presentada por los sindicatos y ordenó ARCA "suspenda para todos sus trabajadores el acceso digital a los sitios (o solapas, o funciones) de su Sistema de Administración de Recursos Humanos (SARHA) en los que se gestiona de modo automático la afiliación y la desafiliación gremial".

Para Javier León, secretario de Asuntos sindicales de Mesa Directiva Nacional de AEFIP esto "Es un ataque más a los trabajadores apuntando a las organizaciones sindicales. Se basan en una creencia errónea de que los trabajadores son forzados a ser sindicalizados, cosa que no es así. Entonces creen que si habilitan esta desafiliación rápida la gente se va corriendo. La verdad es que no hubo desafiliaciones. Nosotros tenemos más de 10 mil afiliados, inclusive con el achique que hubo en el último año, donde se fueron 3000 trabajadores. Todos los meses tenemos altas y bajas en las afiliaciones y los trabajadores ejercen su libertad de afiliarse o desafiliarse sin problemas. No obligamos a nadie. El 75 por ciento elige a una organización sindical para que los represente en defensa de sus derechos laborales y eventualmente de mejoras salariales."

Desde ARCA informaron que el organismo estatal apelará la medida cautelar, mientras tanto, al cierre de esta nota, el botón digital seguía activo.