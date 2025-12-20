La horca no descansa en Irán: ejecutaron a un arquitecto acusado de "espiar para Israel"

Irán ha ejecutado este sábado a un arquitecto acusado de espiar para Israel, anunció la agencia de prensa del implacable poder judicial de ese país islámico.

"La sentencia de muerte de Aghil Keshavarz, declarado culpable de espiar para el régimen sionista, comunicarse y cooperar con él, y tomar fotografías de instalaciones militares y de seguridad, se ejecutó tras ser confirmada por el Tribunal Supremo y siguiendo los procedimientos legales", informó la agencia Mizan, mientras desde Oslo la organización independiente Iran Human Rights,señalaba que Keshavarz, de 27 años, fue "acusado sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura".

Para la agencia Mizan, se trataba de "un agente del Mossad" arrestado een el noroeste de Irán y que "había hecho una confesión".

"Fotografiar lugares específicos, instalar dispositivos de rastreo y examinar los patrones de tráfico en rutas específicas fueron algunas de las misiones que Aghil Keshavarz llevó a cabo por orden de oficiales del Mossad", añadió el informe de la justicia iraní.

El 13 de junio, Israel lanzó un ataque sin precedentes contra Irán, atacando instalaciones militares y nucleares, así como zonas residenciales.

Ese ataque desencadenó un conflicto de 12 días en el que Irán respondió con ataques con drones y misiles contra Israel, y posteriormente Estados Unidos se unió a Israel para atacar instalaciones nucleares iraníes.

El alto el fuego entre Irán e Israel entró en vigor el 24 de junio, pero desde esos enfrentamientos, Irán ha hecho múltiples arrestos de personas a las que acusa de colaborar o ser espías de Israel, y esos "juicios rápidos" muchas veces llevan a la pena de muerte.

En octubre, Teherán endureció su legislación, y las personas acusadas de espiar para Israel y Estados Unidos no solo van a la horca, también se les confiscan todos los bienes que tuvieran.

Las ejecuciones en la horca en Irán son habituales.

Iran Human Rights destacó que según la fiscalía iraní Keshavarz fue arrestado el pasado mayo en Orumiyeh, al noroeste del país, mientras "tomaba fotos de un cuartel militar" y los jueces "encontraron mensajes con un agente israelí en su teléfono móvil". Con esos cargos sus posibilidades legales de defensa era ínfimas y este sábado se anunció su ejecución.

Otro ahorcado, hace dos semanas

El caso de Keshavarz siguió a la ejecución, hace dos semanas, de Mohamad Reza Ghaffari, un financista acusado de liderar un presunto 'esquema Ponzi' de estafa "que causó perturbación a gran escala del sistema económico del país".

HB