La tapa del Diario PERFIL del sábado 20 de diciembre de 2025

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.094 del Diario PERFIL, de este sábado 20 de diciembre de 2025, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Oficialismo y aliados en pie de guerra: peligra el Presupuesto antes de fin de año. El Gobierno agregó un nuevo revés en el Senado tras no lograr reponer en el dictamen del Presupuesto el polémico Capítulo XI. En la Casa Rosada crece el malestar y se profundizan los pases de factura por la falta de control del bloque oficialista. Se terminan las extraordinarias y el tiempo no le alcanza a LLA.

Lamelas, el lobista de Trump con acceso directo a la Casa Rosada. El embajador de los Estados Unidos comienza su misión en el país con reuniones con todo el poder político y económico, incluyendo a Karina Milei.

Toto Caputo. El ministro necesita esperar que se promulgue la ley de leyes para tomar deuda en Wall Street.

El FMI le exige al Gobierno un dólar más alto para 2026.

Tras el desacuerdo parlamentario vuelve a subir el riesgo país: cerró a 573 puntos.

América Latina se divide en tres bloques ante un eventual ataque a Venezuela.

Gebel suma dirigentes. El líder evangélico prepara una cumbre a la que asistirán sindicalistas y exlibertarios de cara a 2027.



‘Corralito digital’. Bancos advirtieron que la reforma laboral en ciernes puede fomentar una nueva forma de “banca en las sombras”.

Inteligencia artificial. Lanzan una guía para que padres e hijos aprendan sobre temas de tecnología con herramientas nuevas.

Se reabre la causa de Julia Mengolini. Un nuevo desafío para la libertad de prensa.

Lali Espósito: culmina su mejor año con un ‘saludo’ para Milei.

Cotizados. De los cinco futbolistas con mayor valor del campeonato argentino, ninguno juega en Boca ni en River.

El año terminará con un campeón. A las A las 18, la finalísima Estudiantes-Platense.

Escriben en esta edición:

Burgueño, Curia, García, Kohan, Hopenhayn, Giampaolo, Guebel, Link, Zajac, Ares, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB