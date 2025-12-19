A cuánto cotiza el Riesgo País hoy, viernes 19 de diciembre de 2025

El Riesgo País de Argentina experimentó una ligera tendencia alcista en la jornada de este viernes 19 de diciembre de 2025, cortando una racha de descensos significativos registrados a comienzos de la semana.

El riesgo país en Argentina presentó una variación de 0,9% y se situó en 573 puntos al cierre de este viernes 19 de diciembre de 2025.

Tras haber perforado niveles clave, el indicador mostró una variación positiva respecto del cierre previo, reflejando una estabilización en los precios de los títulos públicos soberanos tras los anuncios económicos recientes.

Este índice es un indicador elaborado por el JP Morgan, que mide el diferencial de tasa que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos frente a los bonos emitidos por países emergentes, en este caso, la República Argentina.

El Riesgo País de Argentina se estabiliza tras alcanzar mínimos de 2018 por anuncios cambiarios

La evolución del Riesgo País en la última semana

La semana comenzó con una fuerte tendencia a la baja. El lunes 15 de diciembre el indicador se ubicó en 623 puntos, iniciando un rally descendente motorizado por el anuncio oficial sobre el nuevo esquema de bandas cambiarias. El martes 16 la caída se profundizó hasta los 561 puntos, mientras que el miércoles 17 el índice mostró un leve rebote técnico para cerrar la jornada en los 569 puntos básicos.

Durante el tramo final de la semana, la volatilidad persistió. El jueves 18 de diciembre el Riesgo País alcanzó un mínimo intradiario de 556 unidades, niveles no vistos desde julio de 2018, aunque terminó la rueda en 568 puntos. Finalmente, hoy viernes 19, el mercado consolidó una toma de ganancias que llevó al índice a cerrar en 572 puntos, acumulando de todas formas una mejora sustancial respecto al inicio del mes.

El Riesgo País perforó los 560 puntos básicos y tocó mínimos de siete años tras los anuncios del BCRA

La situación actual del Riesgo País refleja una mejora en las expectativas de los inversores, impulsada por la reciente mejora en la calificación crediticia por parte de agencias internacionales y la media sanción del Presupuesto 2026. La reducción del indicador por debajo de la barrera de los 600 puntos sugiere que el mercado comienza a pricear un posible retorno de Argentina a los mercados voluntarios de crédito internacional en el mediano plazo.

Sin embargo, las consecuencias de estas oscilaciones dependen de la sostenibilidad del superávit fiscal y la acumulación de reservas. Mientras un riesgo bajo abarata el financiamiento para empresas locales y el Estado, la persistencia de la brecha cambiaria y las tensiones políticas podrían actuar como un techo para nuevas mejoras. El mercado sigue atento a la implementación del plan de remonetización y la evolución de la inflación informada por el INDEC.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice que mide la probabilidad de que un Estado no cumpla con sus obligaciones financieras, específicamente el pago de su deuda externa. Calculado por el banco JP Morgan a través del índice EMBI+, cuantifica el exceso de interés que debe pagar un país por encima de los bonos del Tesoro de EE.UU., considerados el activo financiero más seguro y libre de riesgo del mundo.

Para la economía argentina, este indicador es fundamental porque determina el costo del endeudamiento. Un Riesgo País elevado encarece el crédito para el sector público y privado, dificultando la inversión y el crecimiento económico. Por el contrario, su descenso mejora las condiciones de financiamiento, atrae capitales extranjeros y funciona como un termómetro de la confianza global en las políticas macroeconómicas y la estabilidad institucional del país.