La distribución del ingreso volvió a mejorar en el tercer trimestre y anticipa una baja de la pobreza

En el tercer trimestre de 2025, el coeficiente de Gini, que mide el nivel de desigualdad de la sociedad en base al ingreso per cápita de una persona, mostró una mejora y se ubicó en el 0,431, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta manera, marcó su valor más bajo en ese período desde 2022, cuando el indicador alcanzó el 0,424.

En el período julio - septiembre, la brecha entre el decil más alto y el más bajo fue de 13 veces. De esta manera, la brecha se redujo un punto con respecto al mismo período de 2024, y 2 puntos en relación con el segundo trimestre (que incluye medio aguinaldo).

La economía creció 3,3% en el tercer trimestre del año según el INDEC

Situación de los ingresos

En términos de ingresos, el promedio per cápita alcanzó los $634.451, mientras que la mediana fue sensiblemente menor, en $463.333. "Esta diferencia refleja una distribución desigual, donde los ingresos más altos empujan el promedio hacia arriba. De hecho, el 10% de mayores ingresos concentra más del 32% del total, mientras que el 10% más bajo apenas supera el 1,8%, evidenciando una fuerte concentración", indicaron desde el CEPEC.

La brecha entre los sectores altos y bajos

El ingreso promedio individual cristaliza el contraste entre ambos segmentos sociales. Mientras que el estrato bajo (deciles 1 a 4) tuvo un ingreso promedio de $332.944​, el estrato medio (deciles 5 a 8) alcanzó $924.657​, y el estrato alto (deciles 9 y 10) llegó a $2.454.275.

Entre la población ocupada, el ingreso promedio fue de $944.855​, pero la mediana fue menor ($800.000​), equivalente al límite superior del decil 5. En otras palabras, la mitad de los ocupados percibe una remuneración menor a ese monto.

Leopoldo Tornarolli, economista del CEDLAS-UNLP y director del Proyecto SEDLAC, afirmó en su cuenta de X: "A partir de estos datos de distribución del ingreso es posible estimar que la tasa de pobreza habría pasado de 31,6% en el semestre enero-junio de 2025 a aproximadamente 30% (es posible que algunas décimas menos) en el período abril-septiembre de 2025". De esta manera, la pobreza se habría disminuido en 1,8 puntos porcentuales respecto al primer semestre del año.

En la misma línea, Martin Rozada, econometrista de la Universidad Torcuato Di Tella, publicó en su cuenta de X en relación con la pobreza: "Los datos de distribución del ingreso del tercer trimestre sugieren una tasa de pobreza de 28,6%", lo que implica una tasa de pobreza para el semestre abril - septiembre de 30,3%.

Continúa la brecha de género

El informe del INDEC muestra que la brecha de género continúa siendo significativa. El ingreso promedio de los varones fue de $1.153.171, frente a $838.924 en el caso de las mujeres, lo que implica una diferencia cercana al 29%. Este dato muestra que, pese a algunos avances en el mercado laboral, la desigualdad salarial por género persiste sin cambios estructurales relevantes.

Desde el CEPEC comentaron: "Los datos muestran una mejora distributiva leve, pero con una estructura de ingresos aún muy desigual, marcada por la informalidad laboral, la brecha de género y la alta concentración en los sectores de mayores ingresos. La evolución futura dependerá, en gran medida, de lo que ocurra con el empleo, los salarios reales y la inflación en los próximos meses".

FN