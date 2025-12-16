martes 16 de diciembre de 2025
La economía se expandió en el tercer trimestre del año

El PIB desestacionalizado del tercer trimestre de 2025, con respecto al segundo trimestre de 2025, registra una variación de 0,3%, mientras que la tendencia-ciclo muestra una variación de 0,1%.

Marcos Cohen Arazi: “La economía todavía no encuentra motores para un crecimiento significativo” | Cedoc Perfil

Durante el tercer trimestre de 2025, la economía argentina exhibió un fuerte crecimiento interanual con un pequeño avance en la comparación con el trimestre previo, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En efecto, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 3,3% entre julio y septiembre, en relación con la misma franja de 2024. En términos desestacionalizados, el PIB creció 0,3% respecto al segundo trimestre del año, con una variación positiva de 0,1% en la tendencia-ciclo.

En cuanto a la demanda, tuvieron un incremento trimestral, en términos desestacionalizados, las Exportaciones, con 6,4%; el Consumo privado, con 0,2%; y el Consumo público, con 0,5%. La Formación bruta de capital fijo tuvo una caída de 6,0% y las importaciones descendieron 2,7%.

Entre los componentes de la demanda, el mayor aumento se observó en la Formación bruta de capital fijo, con 10,3% interanual (ia). Por el lado de los sectores de actividad, se destacaron los incrementos en Intermediación financiera (28,4% ia), Explotación de minas y canteras (10,3% ia) y Hoteles y restaurantes (7,1% ia).

Producto interno bruto por sector de actividad

Noticia en desarrollo

