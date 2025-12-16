La economía se expandió en el tercer trimestre del año

Durante el tercer trimestre de 2025, la economía argentina exhibió un fuerte crecimiento interanual con un pequeño avance en la comparación con el trimestre previo, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En efecto, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 3,3% entre julio y septiembre, en relación con la misma franja de 2024. En términos desestacionalizados, el PIB creció 0,3% respecto al segundo trimestre del año, con una variación positiva de 0,1% en la tendencia-ciclo.

En cuanto a la demanda, tuvieron un incremento trimestral, en términos desestacionalizados, las Exportaciones, con 6,4%; el Consumo privado, con 0,2%; y el Consumo público, con 0,5%. La Formación bruta de capital fijo tuvo una caída de 6,0% y las importaciones descendieron 2,7%.

Entre los componentes de la demanda, el mayor aumento se observó en la Formación bruta de capital fijo, con 10,3% interanual (ia). Por el lado de los sectores de actividad, se destacaron los incrementos en Intermediación financiera (28,4% ia), Explotación de minas y canteras (10,3% ia) y Hoteles y restaurantes (7,1% ia).

Producto interno bruto por sector de actividad

Noticia en desarrollo