La industria y la construcción mostraron caídas mensuales en octubre

La industria y la construcción mostraron leves caídas mensuales, de -0,8% y -0,5% respectivamente en octubre, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) tuvo una caída de -2,9% respecto a igual mes de 2024. El acumulado de enero-octubre de 2025 presenta un incremento de 3,1% respecto a igual período de 2024.

En octubre de 2025, los sectores que más influyeron en la caída interanual fueron: “Prendas de vestir, cuero y calzado” (15,1%); “Productos de caucho y plástico” (12,0%); “Alimentos y bebidas” (1,7%); “Productos textiles” (24,0%); “Productos de metal” (8,1%); “Madera, papel, edición e impresión” (3,4%).

Construcción

En octubre de 2025 el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una suba de 8% en comparación con el mismo mes del año pasado. El acumulado de los diez meses de 2025 del índice serie original presenta un aumento de 7,9% respecto a igual período de 2024.

Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en octubre de 2025 mostraron subas interanuales de 40,7% en hormigón elaborado; 35,7% en artículos sanitarios de cerámica; 33,6% en asfalto; 24,5% en mosaicos graníticos y calcáreos; 13,1% en pinturas para construcción; 12,4% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,7% en hierro redondo y aceros para la construcción; y 7,5% en cemento portland.

Por otra parte, se observaron bajas de 11,2% en yeso; 6,9% en ladrillos huecos; 6,4% en pisos y revestimientos cerámicos; 3,6% en cales; y 0,6% en placas de yeso.

