Parques industriales en Argentina: tendencias logísticas y oportunidades de inversión en Somos Industria 2025

La demanda de parques industriales y centros logísticos en Argentina atraviesa un momento histórico. Impulsado por el e-commerce, la apertura de importaciones y el récord de construcciones en desarrollo, este fenómeno marcará la agenda de Somos Industria 2025, el evento industrial más importante del país que se realizará el 10 y 11 de septiembre en Costa Salguero.

El auge de los parques industriales y la logística

Según un informe de Cushman & Wakefield, durante el primer semestre de 2025 la demanda de superficies logísticas clase A creció de manera sostenida, mientras que la disponibilidad cayó pese al ingreso de nueva oferta. La superficie en desarrollo alcanzó más de 235.000 m² en construcción, uno de los picos más altos de los últimos cinco años, lo que refleja la confianza de los desarrolladores en la absorción futura.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El sector del e-commerce y los operadores logísticos lideran esta tendencia, con un ingreso destacado de una empresa regional que ocupará 58.000 m². Geográficamente, el sur del conurbano se consolida como el submercado más buscado, con una vacancia que se redujo del 3% al 1% en apenas un trimestre, mientras que el triángulo de San Eduardo sigue siendo el área más demandada.

Por el contrario, los parques más alejados de la Ciudad de Buenos Aires redujeron su disponibilidad del 14% al 9,9%, mientras que la zona a 15-30 km de la Capital mostró un leve aumento en la vacancia, aunque continúa siendo altamente atractiva. Entre los factores que explican este auge destacan el crecimiento del comercio electrónico, la necesidad de almacenamiento, la apertura de importaciones y un entorno de menor inflación, que genera un nuevo escenario de consumo y producción.

Somos Industria 2025: el evento que marcará la agenda del sector

En este contexto, Somos Industria 2025 se posiciona como el gran punto de encuentro para debatir el presente y futuro del entramado industrial y logístico. Organizado por UIPBA y RedPARQUES, y con el apoyo de ADIMRA, ADIBA y la UIA, el evento reunirá el 7° Congreso Industrial PyME y la 11° Exposición de Parques Industriales Argentinos (EPIBA).

Durante dos jornadas, el 10 y 11 de septiembre en Costa Salguero, empresarios, funcionarios, desarrolladores y referentes académicos analizarán la coyuntura económica, los avances de la industria 4.0 aplicada a las PyMEs, las oportunidades de inversión y las normativas que afectan al sector. También habrá paneles con legisladores, debates sobre la agenda política y espacios inspiracionales con historias de innovación y transformación.

La exposición será una vidriera estratégica para quienes buscan invertir y radicarse en parques industriales, conocer costos de construcción y servicios, y encontrar proveedores clave para sus operaciones logísticas y productivas.

Con una agenda que combina congreso y exposición, Somos Industria 2025 se presenta como una plataforma única para generar alianzas, descubrir tendencias y proyectar nuevas inversiones en la industria argentina.

El ingreso a la Exposición de Parques Industriales Argentinos y al Ciclo de Conferencias EPIBA será gratuito, mientras que la participación en el Congreso Industrial PyME será arancelada. Más información en www.somosindustria.com.ar.