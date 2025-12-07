Duros datos industriales: 47% de empresas con problemas de pago y cheques rebotados creciendo 40%

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo se autoelogian varias veces por semana, pero puertas adentro de la UIA la realidad que viven muchas empresas es el de graves problemas de pago, incluso para afrontar obligaciones esenciales, un panorama que sumado a la baja del consumo explica también el imparable crecimiento del número de cheques sin fondos.

La Agencia Noticias Argentina informó de una encuesta reciente de la central fabril que dejó cifras alarmantes, y cuyas conclusiones pueden resumirse en los siguientes puntos:

Graves problemas de cumplimiento: casi la mitad de los industriales encuestados (47,5%) admitió tener problemas para cumplir con al menos una de sus obligaciones principales (salarios, proveedores, impuestos o servicios).

Colapso Total: El 8,2% de los empresarios afirmó tener problemas en todos los ítems de pago.

Top 3 de Dificultades: Los rubros con mayores inconvenientes son Impuestos (29,3%) y Proveedores (26,7%).

Los rubros con mayores inconvenientes son Impuestos (29,3%) y Proveedores (26,7%).

El serio momento que atravesiean muchas empresas lo grafica la falta de liquidez, y en el último trimestre el número de cheques rechazados en los bancos por falta de fondos tuvo un incremento de entre el 30% y el 40%. El caso más resonante es el de una reconocida bodega que en ese lapso acumuló más de 40 cheques rechazados, por un total de $618 millones de pesos.

El caso de las Pymes

La situación es todavía más acuciante para las Pymes, al punto que ya impacta en los grandes contratos. El presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), Gerardo Fernández, advirtió en una nota a Clarín que la cadena "se empieza a doblar y a complicar".

El problema luce estructural, es incluso los plazos de cobro del Estado se extendieron, pasando de los 30-45 días que eran habituales a 60 a 90 días. NA/HB