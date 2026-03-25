Hito en cirugías digestivas en la Maternidad: “Poder brindar en el sector público una cirugía que solo estaba en el privado es un orgullo”

La salud pública de Córdoba acaba de atravesar un hito al realizar las primeras cirugías digestivas en neonatos mediante videolaparoscopía. Se trata de una técnica mínimamente invasiva que permite intervenir a recién nacidos con una precisión superior y una recuperación prácticamente inmediata.

Las operaciones realizadas fueron una piloromiotomía y una laparoscopía exploradora que históricamente, estas patologías se resolvían con cirugías convencionales que requerían cortes de varios centímetros. Con el nuevo equipamiento de la Nueva Maternidad Provincial, el equipo médico ingresó por incisiones mínimas de entre 3 y 5 milímetros.

La Dra. Celeste Patiño, cirujana pediátrica del Hospital de Niños y pieza clave en este proceso, explica que este avance es el resultado de dotar al sector público de herramientas que antes parecían reservadas exclusivamente al ámbito privado. La incorporación de instrumental específico de videolaparoscopía en la Nueva Maternidad Provincial permitió que, por primera vez, bebés de pocos días de vida fueran intervenidos con técnicas de mínima invasión.

El primer caso fue un neonato de apenas 25 días que padecía una estenosis hipertrófica de píloro, una patología donde el músculo a la salida del estómago se engrosa e impide el paso de la leche. Tradicionalmente, este cuadro se resolvía con una cirugía convencional que requería una incisión de varios centímetros en el abdomen del pequeño.

"La cirugía permite abrir ese músculo para liberar la obstrucción. Identificamos mejor el problema y lo resolvemos más efectivamente y con menos dolor; a las 24 horas el bebé ya se va a su casa", explicó Patiño. Los resultados son inmediatos: el bebé pudo retomar la lactancia a las pocas horas de salir del quirófano y recibió el alta médica en apenas un día.

El segundo paciente, en tanto, un prematuro de dos meses, también fue evaluado con éxito mediante esta vía para detectar un cuadro oclusivo.

"Es un orgullo. Poder brindar esta cirugía que solo estaba en la parte privada es un hito", destacó la Dra. Patiño. La especialista resaltó que el sistema público está conteniendo la demanda actual con un nivel de excelencia que busca estar permanentemente en la vanguardia médica a través de capacitación constante.

Presión sobre el sector

La Dra. Patiño advierte sobre un fenómeno que se palpa en el día a día: el fuerte incremento de pacientes que, ante la situación económica y la falta de acceso a obras sociales, demandan la excelencia de la pediatría y neonatología pública de Córdoba.

Según detalló la cirujana pediátrica del Hospital de Niños: "Ha aumentado mucho la demanda en el área pública y el sistema lo está sosteniendo. Aún gente con obra social apuesta a la salud pública por la calidad de sus profesionales. Antes operábamos 100 neonatos por año, y el año pasado fueron entre 150 y 160 en promedio", reveló la especialista, subrayando que Córdoba mantiene estándares de vanguardia que atraen incluso a quienes tienen obra social.

Además destacó la voluntad del personal ya que la cirugía se realizó un domingo por la tarde, día en que no es tan habitual la realización de cirugías de este tipo en ningún centro de salud.

“El hecho de que el equipo médico estuviera dispuesto y operativo un domingo por la tarde para realizar una cirugía de esta complejidad resalta la calidad humana y el compromiso de un sistema que, a pesar de las dificultades, busca salir adelante”.