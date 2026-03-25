Booking.com selecciona cinco lugares para recorrer en otoño y Córdoba está entre ellos

Con la llegada del otoño, los paisajes de Argentina se transforman en escenarios de colores cálidos y tranquilidad, ideales para quienes buscan desconexión y experiencias más pausadas. Booking.com seleccionó cinco destinos del país que destacan por su belleza natural, actividades al aire libre y menor afluencia de turistas durante esta estación.

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“El otoño expone paisajes distintos, colores brillantes y una calma muy apetecible para todos aquellos que pueden tomarse un respiro cuando la mayoría ya volvió de sus vacaciones”, dijo Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina. “Estos destinos, por lo general, ingresan en un período más relajado y con valores más accesibles en hospedajes y actividades”, agregó.

Las Sierras de Córdoba y Traslasierra se visten de tonos cálidos y ofrecen senderos de trekking, avistaje de aves y gastronomía local, ideales para quienes buscan conexión con la naturaleza y relajación.

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San Martín de los Andes (Neuquén), reconocido como uno de los diez destinos más hospitalarios del mundo en los Traveller Review Awards 2026, muestra bosques de lengas, cipreses y coihues que cambian a rojos, ocres y dorados, reflejándose en el Lago Lácar y ofreciendo paisajes ideales para actividades al aire libre y fotografía.

Mendoza invita a recorrer sus viñedos y bodegas mientras los paisajes se tiñen de otoño, combinando degustaciones con la visita al Parque Provincial Aconcagua y sus imponentes senderos. Jujuy despliega la Quebrada de Humahuaca y pueblos tradicionales como Tilcara y Purmamarca, ofreciendo cultura, gastronomía y cerros multicolores en un entorno tranquilo.

El Chaltén (Santa Cruz), la “capital del trekking”, combina paisajes cambiantes, el icónico Cerro Fitz Roy y un pueblo acogedor, creando un escenario perfecto para explorar antes del frío invierno.