Ciro y Los Persas tocará en Córdoba: fecha, lugar y entradas

La banda argentina Ciro y Los Persas se presentará el 21 de agosto en la Plaza de la Música, en el marco de su gira 2026, con entradas ya disponibles y preventa con beneficios. El show forma parte de una agenda que incluye presentaciones en distintas provincias, un regreso a los estadios en Buenos Aires y una gira internacional por Europa.

Habrá una preventa exclusiva para clientes con tarjeta de crédito Naranja X, quienes podrán acceder al beneficio de tres cuotas sin interés. Una vez finalizada esta etapa, comenzará la venta general, que mantendrá las mismas condiciones de financiación.

45 mil personas le cantaron el cumpleaños a Tini: así fue su segunda noche en el Kempes

El grupo liderado por Andrés Ciro Martínez inició el año con una agenda cargada de presentaciones en distintas provincias del país. Entre las fechas confirmadas se encuentran shows en Salta, Santiago del Estero, Corrientes y Santa Fe, consolidando una gira federal. A su vez, la banda sumó nuevas presentaciones en el sur argentino, con fechas previstas en Bariloche, Neuquén y Bahía Blanca, ampliando el alcance de su tour 2026.

En paralelo, Ciro y Los Persas anunció su regreso a los grandes estadios porteños con un show el 24 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona. Además, la gira internacional comenzará en septiembre e incluirá presentaciones en ciudades como Barcelona, Madrid, Mallorca, Málaga, Dublín y Copenhague.