Domingo Sesin defendió la independencia y anunció la “Tercera Generación" de reformas con IA

Este miércoles, en un acto realizado en el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales I, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Domingo Sesin, dejó inaugurado el Año Judicial 2026.

El estrado contó con la presencia de todos los vocales del TSJ y del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.

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En su discurso, Sesin señaló que la justicia debe ser "más rápida, pero también más justa" y "más moderna, pero más cercana", el magistrado trazó una hoja de ruta que combina la defensa técnica del rol del juez con la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en los tribunales.

Uno de los ejes fue el anuncio de la "tercera generación" de reformas, marcada por la implementación progresiva de la IA en el sistema judicial. Sesin fue tajante al definir los límites: la tecnología será un instrumento de apoyo no decisorio para automatizar tareas repetitivas, buscar jurisprudencia y asistir a los ciudadanos las 24 horas.

"La IA no decidirá ni valorará pruebas; siempre resuelve el juez, el fiscal o el defensor", aclaró, subrayando que el sistema debe ser "explicable, auditable y controlable".

Precisó que se implementará para lograr eficiencia y celeridad procesal, la automatización de tareas repetitivas, la priorización de causas urgentes, la asistencia a justiciables con disponibilidad las 24 horas para consultas esenciales, la búsqueda y análisis de jurisprudencia, la mejora en la rendición de cuentas y las estadísticas respecto de lo que hace el Poder Judicial.

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Independencia judicial como "garantía ciudadana"

Sesin dedicó un tramo central a explicar que la independencia judicial no debe entenderse como un privilegio de los magistrados, sino como una garantía institucional en beneficio de los ciudadanos. En ese sentido, detalló que el juez debe contar con una "zona de reserva constitucional" inviolable, libre de interferencias de otros poderes, sectores de presión o medios de comunicación.

En una velada referencia a la realidad nacional, destacó el "modelo Córdoba" como un estándar internacional, donde el poder político renunció a su facultad discrecional de elegir candidatos en las ternas para respetar estrictamente el orden de mérito del Consejo de la Magistratura. No obstante, planteó como materias pendientes la autarquía económica plena y el restablecimiento de la equiparación salarial con la Justicia Nacional.

La judicialización de la política

El presidente del TSJ enumeró diez factores que complejizan la tarea actual, destacando la "judicialización de la vida política", que traslada conflictos de otros poderes a los tribunales, y la proliferación de nuevos derechos ambientales, de género, consumo y nuevas tecnologías.

Respecto a la baja credibilidad de la Justicia que suelen mostrar las encuestas, Sesin contrapuso la experiencia de los jurados populares: "Al ingresar califican la confianza como baja, pero al finalizar su tarea manifiestan que es muy buena o excelente". Según el magistrado, esto demuestra que cuando el ciudadano conoce la realidad del proceso, la percepción cambia radicalmente.