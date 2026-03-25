El precandidato a gobernador de Córdoba, Rodrigo de Loredo, propuso “subir la edad de retiro de los policías y mejorar su salario para tener más policías en la calle combatiendo el delito”.

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“Subir la edad de retiro de los policías”

“En Córdoba nuestros policías se jubilan a los 44 años. ¿Te parece normal? Un policía puede retirarse con 22 años de servicio si es subalterno o con 25 si es suboficial superior”, explicó el dirigente radical.

“Estamos sacando de la calle a los hombres y mujeres más preparados en el mejor momento de su carrera cuando tienen la experiencia y el conocimiento del territorio”, agregó en un video publicado en sus redes sociales.

“Por eso proponemos elevar la edad de retiro. ¿Para qué? Para tener en los próximos cinco años, 4 mil policías más en la calle combatiendo el delito”, aseguró De Loredo.

Además señaló que “hoy la Policía tiene cerca de 20 mil agentes y no da abasto”. “Vos lo sabés porque falta presencial policial en tu barrio, en los horarios pico del laburo, de la escuela. Los robos son a toda hora y de todas formas”, puntualizó.

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“Es realizable y mejoría la seguridad”

Y luego se preguntó: “¿Te imaginás el cambio con tener 4 mil efectivos más?” . Y después de respondió: “Es concreto, es real, es realizable y mejoraría la seguridad en Córdoba”.

“No estamos inventando nada. Santa Fe ya lo hizo pasando de 25 a 30 años de servicio. Entre Ríos exige 30 a 32, y Jujuy lo está discutiendo”, comparó el dirigente radical.

“Hoy cada policía retirado cobra durante más de 30 años como pasivo, esto ahoga la Caja y terminan podando las jubilaciones y te matan a vos con impuestos para bancarlo”, argumentó en otra parte del video

“Entonces, esta medida mejora también las finanzas de Córdoba, por eso tiene que ser acompañada con un aumento del 20% en los sueldos policiales que son bajos”, justificó.

En la parte final se pronunció a favor de “volver a las escuelas de suboficiales de 12 meses, y no tres años como se tiene ahora”.

“Esta es una política que mejoraría claramente la seguridad y también el bienestar de la familia policial, que merece mejores sueldos, más equipamiento, y una conducción profesional, no improvisada como la actual del ministro de Seguridad”, concluyó en tono crítico a Juan Pablo Quinteros.