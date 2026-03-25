Un comisario inspector fue baleado en el tórax tras intervenir en una pelea entre "naranjitas" en un local gastronómico de barrio Carola Lorenzini de la ciudad de Córdoba.

Rubén Brandán se encuentra internado en grave estado en el Hospital de Urgencias, según informaron fuentes policiales.

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Violencia entre "naranjitas"

El hecho ocurrió minutos después de las 22 en un local ubicado en avenida Fuerza Aérea al 1800, donde se registró una riña entre cuidacoches.

"En ese contexto, el efectivo que se encontraba franco de servicio intervino para disuadir la situación, momento en que fue agredido y, por causas que se investigan recibió un disparo de arma de fuego en el tórax", señalaron las fuentes.

Una versión periodística indica que al comisario se le habría caído el arma y luego uno de los naranjitas la habría tomado y le habría efectuado el disparo.

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Comisario, en grave estado

Brandán fue trasladado primero al Policlínico Policial y luego trasladado al Hospital de Urgencias, donde permanece internado "con pronóstico reservado".