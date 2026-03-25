Otra encuesta confirma la mayor caída en la imagen de Javier Milei durante marzo

Javier Milei registró en marzo de 2026 la mayor caída de imagen positiva entre los 18 presidentes latinoamericanos medidos por la consultora CB Global Data: descendió 4,5 puntos porcentuales respecto a febrero, cuando se ubicaba en 46,8%. Con el 42,3% actual, el mandatario argentino ocupa el puesto 11° en el ranking regional, dentro del grupo de líderes calificados como "regulares" por la firma.

La encuesta fue realizada entre el 10 y el 15 de marzo de 2026 sobre una muestra de 2.592 casos en Argentina, con un margen de error de 1,9% y un nivel de confianza del 95%. El trabajo de campo cubrió 18 países de la región con un total de 40.530 encuestados.

El 55,6% de los argentinos consultados evaluó la imagen del presidente de manera negativa, mientras que apenas el 2,1% no supo o no quiso responder. La apertura interna muestra que el 43,8% calificó la imagen presidencial como "muy mala", el segmento de rechazo más alto de la distribución.

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La variación mensual coloca a Milei como el mandatario con el retroceso más acentuado del período. En el extremo opuesto, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, fue el que más creció: sumó 3,9 puntos en el mismo lapso, alcanzando el 58,7% de imagen positiva y consolidándose en el tercer lugar del ranking.

Las mejores y peores imágenes del continente

En el tope del ranking latinoamericano de marzo se posiciona Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con 72,3% de imagen positiva. El dato representa una mejora respecto al 68,5% que registraba en febrero, y la convierte en la mandataria mejor valorada por sus ciudadanos en toda la región.

En segundo lugar se ubica Nayib Bukele, de El Salvador, con 71,8%. Si bien su número es apenas inferior al de Sheinbaum, el presidente salvadoreño experimentó una leve baja respecto a febrero, cuando tenía 72,6%. Completa el podio Luis Abinader, de República Dominicana, con 58,7%, la suba mensual más significativa del relevamiento.

Los presidentes con menor respaldo

En el extremo opuesto del ranking se encuentra José María Balcázar, de Perú, con apenas 25,2% de imagen positiva, el guarismo más bajo de los 18 países relevados. Lo precede en el puesto 17° Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 26,4%, aunque con una leve suba de 2,7 puntos frente al mes anterior.

Daniel Noboa, de Ecuador, completa el trío de presidentes con menor respaldo regional, con 33,5% de imagen positiva y una imagen negativa que trepa al 63,0%. El mandatario ecuatoriano cayó 3,3 puntos respecto a febrero.

El relevamiento de CB Global Data se realizó entre el 10 y el 15 de marzo de 2026 mediante metodología CAWI (encuesta online asistida por computadora). La muestra total fue de 40.530 casos distribuidos entre 18 países de América Latina, con estratificación por género, nivel socioeconómico, franja etaria y geolocalización. El margen de error promedio por país oscila entre 1,9% y 2,2%, con un nivel de confianza del 95%.