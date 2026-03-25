"Luz, Cámara… ¡Ciencia!": cómo es el ciclo que convoca a investigadores y críticos de cine en Córdoba

En una semana cargada de propuestas culturales en la ciudad, uno de los eventos más convocantes de este miércoles 25 de marzo es la apertura del ciclo Ciencia en Diálogo Córdoba con la mesa Luz, Cámara… ¡Ciencia! La actividad arranca a las 17:30 en el Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511), es de entrada libre y gratuita, pero requiere de inscripción previa porque son cupos limitados.

Inscripción a Luz, Cámara... ¡Ciencia!

Es parte de la nutrida agenda de La Agencia Córdoba Cultura que invitan a disfrutar de diversas expresiones artísticas en espacios emblemáticos de la ciudad. Hasta el domingo 29 de marzo, la agenda propone un recorrido que combina artes visuales, teatro y música, con propuestas que promueven la reflexión, la memoria colectiva y la celebración de la cultura contemporánea.

De qué se trata el encuentro

La propuesta convoca a investigadores, académicos y críticos para explorar los vínculos entre el cine y el conocimiento científico. El eje del debate gira en torno a cómo el cine representa, distorsiona o potencia la ciencia, y qué rol juega la ficción en la construcción del imaginario científico en la sociedad contemporánea.

Los disertantes confirmados son Paola Solá, Agustín Berti y Roger Alan Koza, tres referentes que abordan el cruce entre cultura audiovisual y ciencia desde perspectivas complementarias.

La actividad está dirigida especialmente a jóvenes y adultos de la comunidad cordobesa, aunque es abierta a todo público.

Qué es Ciencia en Diálogo Córdoba

El programa es una iniciativa de la Dirección de Divulgación de las Ciencias y la Tecnología, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Córdoba. Se organiza junto al CONICET, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María y la Agencia Córdoba Cultura.

Con 17 años y $5.000 creó We Are Zaid, la marca cordobesa que es furor entre jóvenes y va por un tercer local

Funciona como un conversatorio que reúne a científicos e investigadores con la comunidad, con el objetivo de debatir temas de actualidad con impacto social. El ciclo se extiende entre marzo y noviembre con encuentros temáticos periódicos. Este es el primero de la edición 2026.

El resto de la agenda cultural de la semana

La actividad se enmarca en una nutrida programación que la Agencia Córdoba Cultura sostiene hasta el domingo 29 de marzo. Este mismo miércoles a las 19, el Centro de Arte Contemporáneo Chateau – Antonio Seguí inaugura la muestra Arte. Acción y pensamiento crítico, de los artistas rosarinos Norberto Puzzolo y Graciela Sacco, en conmemoración del último golpe militar.

El jueves 26 a las 20:30, la Comedia Cordobesa presenta en el Teatro Real Hacer (de) Memoria, dirigida por Pablo Tolosa e inspirada en la obra del artista plástico Carlos Alonso. El sábado 28 a las 20, el ciclo Conciertos Mujeres al Centro recibe en el Centro Cultural Córdoba al dúo Awal, integrado por Nayla Malano y Romina Scalisi, con un repertorio de clásicos latinoamericanos en formato acústico.

Todas las actividades son de entrada libre y gratuita.