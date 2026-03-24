Con 17 años y $5.000 creó We Are Zaid, la marca cordobesa que es furor entre jóvenes y va por un tercer local

En apenas unos años, We Are Zaid pasó de ser un emprendimiento incipiente a convertirse en un negocio de alto volumen dentro del circuito comercial cordobés. Su fundadora, Stheffany Díaz, de 22 años, venezolana radicada en Córdoba desde hace ocho, confirmó a Perfil Córdoba que la marca proyecta abrir un tercer local en la ciudad. Aunque aún no confirmó la ubicación, aseguró que será una sorpresa.

El camino comenzó con una inversión inicial mínima y un formato completamente informal. “Empecé vendiendo online, con un perchero en el local de mi mamá. No vendía mucho al principio”, recuerda. En ese entonces, la marca tenía otro nombre y apuntaba a un público distinto.

El quiebre llegó con un producto que se volvió tendencia y disparó las ventas. “De la noche a la mañana empecé a vender muchísimo. Me levantaba a las 7 y me acostaba a las 12 empaquetando pedidos”, cuenta. Ese salto no solo le permitió capitalizarse, sino también construir una comunidad en redes que hoy es clave para el negocio.

Hoy, We Are Zaid cuenta con dos locales, uno en zona sur y otro en zona norte, y un flujo constante de clientas que sostienen un alto nivel de ventas, especialmente durante los fines de semana. La rotación permanente de stock y la demanda sostenida consolidaron a la marca como una de las más convocantes del segmento juvenil en Córdoba.

El desarrollo del negocio se apoya en una estructura familiar, pero con roles definidos que permiten sostener la escala alcanzada. “Yo estoy en toda la parte creativa, mi mamá en la administración y mi papá en uno de los locales”, explica Díaz.

En paralelo, la marca inició un proceso de transformación clave: avanzar hacia un modelo de producción propia. “Queremos ofrecer más talles y diseños propios”, señala. Actualmente, combinan proveedores con confección interna, pero el objetivo es claro: fabricar cada vez más productos dentro de la marca.

"Hoy tenemos desde XS hasta L, y en niñas del talle 10 al 16”, detalla. Y agrega: “Empezamos a hacer confección propia justamente para poder ofrecer talles, porque muchos proveedores trabajan con talle único”.