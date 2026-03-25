Las naftas subieron hasta un 15% en marzo y estacioneros advierten que seguirá aumentando

El precio de los combustibles en Córdoba acumuló entre 14 y 15 aumentos a lo largo de marzo, con incrementos de entre el 10 y el 11% en las naftas y de entre el 14 y el 15% en los productos diésel. Así lo confirmó Marisa Centenaro, presidente de FECAC referente del sector estacionero cordobés.

El litro de nafta se ubica actualmente en $2.162 y ese valor es momentáneo. "Los aumentos han sido muy importantes", señaló Centenaro. "Prácticamente día de por medio hubo modificaciones, y hay días en que los aumentos fueron diarios", expresó en diálogo con el programa "6 en Punto a Punto" de Punto a Punto Radio (90.7 FM).

Un problema de liquidez para las estaciones de servicio

Más allá del impacto en el consumidor, los propietarios de estaciones de servicio enfrentan una dificultad operativa concreta. La mayoría de las petroleras —con excepción de YPF— exige que el combustible esté abonado antes de ser cargado en planta.

Esto genera un problema de flujo de caja inmediato: si el estacionero vende con tarjeta de crédito, el cobro se acredita varios días después, y para ese momento el precio ya volvió a subir.

"Cuando terminás cobrando el producto, ya no podés volver a reponer el litro que vendiste", explicó Centenaro. "Para la familia estacionera es una situación compleja, muy compleja."

Cae el consumo y cambia el comportamiento en el surtidor

La suba sostenida también modificó el comportamiento de los conductores. Los automovilistas dejaron de pedir que se les llene el tanque y ahora indican una cantidad fija de dinero en cada carga.

El cambio no pasa desapercibido para quienes trabajan en los surtidores. "La gente está triste, está preocupada, está con mucha duda, muy estresada", describió la dirigente. "Nadie sabe lo que va a pasar".

Y agregó: "Nosotros también lo vemos en el ánimo de la gente cuando se aproxima al surtidor. Ya no te dice que le llenes el tanque, sino que te va pidiendo una determinada cantidad de dinero".

Traslado a precios y perspectivas

El sector advierte que los ajustes en combustibles se trasladan en cadena al resto de la economía: alimentos, vestimenta, materias primas y transporte, entre otros rubros. Algunas consultoras privadas ya proyectan una inflación superior al 3% para marzo.

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Ante la consulta sobre si una normalización del conflicto internacional podría estabilizar los valores locales, Centenaro fue directa: el precio en el surtidor depende de múltiples factores internos —impuestos, componentes vegetales de mezcla obligatoria, costos de flete y salarios— que continuarán presionando al alza independientemente del mercado externo.

"La realidad de los precios en los surtidores entendemos que no se va a detener", cerró.