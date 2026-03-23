Interurbanos en Córdoba: empresarios piden un aumento pero advierten por la caída de usuarios

Los empresarios nucleados en la FETAP pidieron una nueva suba en la tarifa del transporte interurbano de Córdoba.

Los empresarios del transporte urbano e interurbano reclaman subir la tarifa de manera urgente

Interurbanos

"En unos días hay una audiencia pública donde es para ratificar los aumentos que sean del año pasado, que son del 19,5 con una inflación del 31. Entonces, si bien no queremos llegar a ese monto, ese porcentaje, con la foto del año pasado hay un desfasaje de cinco puntos más lo de este año”, explicó el vocero Alejandro Ugalde.

“El contexto que hoy por hoy estamos sufriendo con la guerra y el aumento de combustible también hace ver que tenemos que analizar nuevamente los números y ver dónde dónde estamos parados y ver qué qué solución tenemos para el futuro", agregó en declaraciones al programa “Punto y aparte” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

"No queremos que nos pase lo que nos pasó a principio del 2024, donde hubo un salto muy alto de la tarifa, donde se nos cayeron los usuarios”, advirtió Ugalde.

Y luego completó: “Indudablemente eso no solamente perjudica al usuario en lo que tiene que pagar, sino también perjudica las empresas porque se caen la cantidad de pasajeros. Entonces queremos lograr ese equilibrio necesario entre lo que sería oferta y demanda, por llamarlo de una forma”.

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¿Aumento del 10%?

Además precisó que “se está trabajando los números finitos de cuál es el impacto de la foto de estos dos meses y medio que han pasado del 2026 para saber cuál es el número final”.

“Mucha gente habla alrededor del 10%, pero esos serán los técnicos que sacarán el número definitivo. Cinco puntos son del año pasado y habría que ver cuánto es el impacto para este año", insistió.

Ugalde detalló que en el sistema actual hay dos tipos de líneas. “Las líneas que medianamente se están manteniendo, que hay una leve mejoría, lenta, pero una leve mejoría. Y otros recorridos que no, que tienen una caída muy grande por la cantidad de pasajeros que se mueven, pero sabemos que tenemos que cumplir ese servicio porque ese servicio hace a la colectividad, a la educación, a la salud, al trabajo, a un montón de cosas”, comparó.

“Entonces también lo que estamos viendo y tratando de analizar con el Estado como dueño del sistema, a ver qué tipo de políticas se implementan para esos lugares donde es tan difícil llegar con el transporte y donde también la gente lo necesita", concluyó Ugalde.

JMP