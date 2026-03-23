El Gobierno prepara un video “sorpresa” por el 24 de marzo y refuerza la idea de “memoria completa”

El Gobierno nacional prepara un nuevo mensaje audiovisual para difundir este 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con el objetivo de reforzar su posicionamiento en la discusión histórica y cultural sobre la última dictadura. Se trata de una estrategia que el oficialismo repite desde hace tres años y que apunta a instalar la idea de una “memoria completa” como eje de su narrativa.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los equipos de comunicación de la Presidencia ultiman detalles de una pieza audiovisual que será difundida en las próximas horas, cuyo contenido permanece bajo estricto hermetismo. La producción está a cargo del director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreiras, y del cineasta Santiago Oria, ambos cercanos al presidente Javier Milei.

Una estrategia que se repite

La difusión de este tipo de contenidos forma parte de una línea sostenida del oficialismo para intervenir en el debate público sobre el pasado reciente. En 2025, el encargado de protagonizar el mensaje fue el politólogo Agustín Laje, quien en un video cuestionó la cifra de 30 mil desaparecidos sostenida por organismos de derechos humanos.

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Esa posición también fue expresada por el propio presidente, quien ha señalado en reiteradas oportunidades su rechazo a lo que define como una “visión parcial” de la historia, y ha reivindicado la necesidad de incorporar otras interpretaciones sobre el período.

Contexto político y tensiones

La nueva intervención del Gobierno se dará en un contexto marcado por movilizaciones masivas de organismos de derechos humanos, partidos políticos y sindicatos, que volverán a marchar en todo el país al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976.

En paralelo, el debate también se trasladó al ámbito institucional. En el Senado, se aprobó recientemente una declaración de condena al golpe impulsada por sectores de la oposición, aunque no sin tensiones en torno al concepto de terrorismo de Estado, que volvió a generar diferencias políticas. A su vez, la Conferencia Episcopal Argentina llamó en las últimas horas a construir una “memoria íntegra”, al tiempo que reafirmó el consenso democrático con el tradicional “Nunca Más”.

En ese escenario, el mensaje que difundirá el Gobierno se inscribe en una disputa más amplia por el sentido del pasado reciente, donde la memoria, la política y la construcción de relato vuelven a ocupar un lugar central en la agenda pública.