Cómplices del exsubjefe de Policía Alejandro Mercado confesaron y fueron condenados

El viernes de la semana pasada, tres miembros del clan Monge y Rubén Ismael Cuevas fueron condenados en un juicio abreviado inicial por integrar una asociación ilícita que lideraba nada menos que uno de los hombres más sobresalientes de los últimos años en la Policía de Córdoba. Alejandro Mercado llegó a ser subjefe de la fuerza, cargo que mantuvo hasta el día de su detención, en septiembre de 2024. En la última década fue un estrecho colaborador de numerosos fiscales porque encabezó la Dirección de Investigaciones.

Según la acusación que terminaron admitiendo sus cómplices, integraron una banda dedicada al delito por lo menos desde el 2016, pero que se consolidó en 2022.

Por eso Rubén Ismael Cuevas, Fiorella del Valle Monge, Maciel Adrián Monge y Roger Emmanuel Monge recibieron condenas de tres años de prisión, de cumplimiento efectivo. Como estaban en condiciones de acceder a la libertad condicional, el mismo día del juicio fueron excarcelados.

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A qué se dedicó la asociación ilícita

Los Monge y Cuevas operaron con asiduidad entre 2022 y 2023 hasta que el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, descubrió el funcionamiento de la banda criminal. El negocio ilícito era vender celulares y neumáticos de origen delictivo y la compraventa de dólares en una cueva que funcionaba en la Galería Comercial, sobre calle San Martín 70 y cuyo nombre de fantasía era “Doble Click”.

El rol de Mercado -por la jerarquía policial que tenía- habría sido darles cobertura. Pero también resultaron involucrado dos subalternos, el comisario inspector Cristian Norberto Rubén Cabrera y la subcomisario Verónica Paola Aguilar. Todos fueron elevados a juicio en noviembre del año pasado.

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Juicio abreviado inicial

La audiencia realizada el viernes 20 de marzo fue presidida por el juez de Control, José Milton Peralta. Previamente el fiscal, los acusados y sus defensores, acordaron realizar un juicio abreviado y los acusados -Cuevas y los tres Monge- dieron su consentimiento.

Mientras tanto, el exsubjefe de la Policía, Alejandro Mercado, los policías Cristian Cabrera y Verónica Aguilar, y el civil Ariel Baruchelli, permanecen detenidos en el complejo penitenciario de Bouwer con un requerimiento de elevación a juicio.