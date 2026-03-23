Quiénes son los dos cordobeses que ganaron L’Étape Argentina

Los cordobeses Federico Jankunas y Carolina Vanesa Maldonado se consagraron ganadores del circuito largo de 134 kilómetros en L’Étape Argentina by Tour de France, disputado este fin de semana en Córdoba, mientras que Lucas Hernán Abaca y Dalma Daiana Morales se impusieron en el tramo corto. La competencia reunió a más de 2.500 ciclistas y otorgó el “Golden Pass” para clasificar a una etapa oficial del Tour de France Amateur.

En el circuito principal, Jankunas se quedó con la victoria tras marcar un tiempo de 3:10:26,38 en una definición extremadamente ajustada. Completaron el podio Facundo Pérez Costa y Enrique Estévez, separados por apenas centésimas, en una de las llegadas más parejas de la jornada.

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En la categoría damas del mismo recorrido, Maldonado se impuso con un tiempo de 3:30:24,40, seguida por Romina Biagioli y Valeria Rossi. Con este resultado, ambos ganadores del circuito largo accedieron al Golden Pass, que les permitirá competir en una etapa oficial del Tour de France Amateur.

Por su parte, el circuito corto de 64 kilómetros tuvo como ganador a Lucas Hernán Abaca, con un tiempo de 1:40:59,71, mientras que Marcos Javier Zárate y Cruz Lucas completaron el podio. En damas, Dalma Daiana Morales se quedó con el primer lugar, seguida por Paula Medina y Camila Rojas.

La competencia se desarrolló en dos recorridos exigentes que atravesaron distintos puntos de la provincia. El circuito largo incluyó más de 2.000 metros de desnivel acumulado y pasó por el Camino del Cuadrado, Río Ceballos, Valle Hermoso y Punilla, con regreso por la autopista Córdoba–Carlos Paz. En tanto, el tramo corto recorrió La Calera y el sector de las “100 curvas” del dique San Roque.

Convocatoria y seguridad

El evento tuvo una convocatoria masiva, con participantes de todo el país y de 15 destinos internacionales, lo que generó un importante movimiento turístico en la ciudad de Córdoba y las sierras. A lo largo del recorrido, el acompañamiento del público fue uno de los aspectos más destacados por los competidores.

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Con un despliegue logístico y de seguridad que incluyó más de 630 efectivos, ambulancias y cortes programados en rutas, la edición cordobesa de L’Étape Argentina volvió a posicionarse como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario nacional.