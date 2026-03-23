Acuerdo con China y posible inversión récord: Villa María apuesta a exportar lácteos al gigante asiático

La ciudad de Villa María profundiza su estrategia de internacionalización con una agenda activa en China que combina cooperación científica, apertura de mercados y posibles inversiones de gran escala en el sector agroindustrial.

Uno de los ejes centrales fue la firma de un acuerdo entre el FUNESIL y la Academia China de Ciencias Agrícolas, orientado a fortalecer la producción y exportación de lácteos desde la cuenca villamariense. El convenio, rubricado en Beijing por la legisladora Verónica Navarro Alegre y el científico Xiaoyang Pang, apunta al intercambio de conocimiento, formación de recursos humanos y desarrollo de productos con mayor valor agregado.

“Este acuerdo es histórico”, aseguró Navarro Alegre, y planteó una proyección ambiciosa: “Así como hoy en las mesas chinas es tradicional compartir cuencos con maní, en el futuro también habrá un lugar para los quesos de Villa María”.

El entendimiento también involucra a la Escuela Superior Integral de Lechería, que se encamina a convertirse en el primer instituto universitario lácteo de Argentina y la región, consolidando un vínculo directo con uno de los principales polos científicos agroalimentarios del mundo.

En paralelo, el intendente Eduardo Accastello encabezó una misión institucional que incluyó reuniones con autoridades de cooperación internacional chinas y recorridas por ciudades clave como Hong Kong, Shenzhen y Guangzhou. En ese marco, mantuvo un encuentro con Shen Xin, vicepresidente de la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con los Países Extranjeros.

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“Trabajamos sobre exportaciones de productos argentinos a partir de una serie de demandas concretas que ellos tienen, muchas vinculadas a nuestra región”, explicó Accastello, quien además adelantó gestiones para organizar una ronda de negocios con empresarios en septiembre.

El interés chino por los lácteos aparece respaldado por datos de consumo en crecimiento: el consumo per cápita pasó de 36,1 kilos en 2016 a 42 en 2022, con proyecciones de seguir en alza, lo que abre una ventana para productos cordobeses adaptados a ese mercado.

La agenda también incluyó un capítulo clave en materia de inversiones. Accastello se reunió en Qingdao con directivos de Fufeng Group, una firma líder a nivel global que evalúa instalarse en Villa María.

“Estamos trabajando en la posible radicación de una empresa que produce aminoácidos y subproductos alimenticios a partir del maíz, algo que conecta directamente con nuestra matriz productiva”, sostuvo el intendente.

El proyecto en análisis contempla una inversión superior a los 400 millones de dólares y la generación inicial de unos 600 puestos de trabajo. Según precisó Accastello, una delegación de la compañía visitará la ciudad en las próximas semanas para avanzar en definiciones técnicas vinculadas a infraestructura, servicios y condiciones logísticas.

“Valoramos la alianza estratégica que significaría para la provincia de Córdoba y la ciudad, que en Villa María se radique esta empresa”, agregó.

Con acuerdos científicos, apertura comercial y negociaciones de inversión en simultáneo, la ciudad busca posicionarse como un nodo productivo con proyección global, en un contexto donde el vínculo con China se vuelve cada vez más determinante para las economías regionales.