Un municipio de Córdoba denunció que el PAMI le debe $ 30 millones

El municipio de Monte Cristo atraviesa una situación financiera compleja que combina deudas del sistema de salud, caída en la coparticipación y una demanda social en aumento. Así lo describió Daniel Haniewicz, al detallar los principales desafíos que enfrenta la gestión en el contexto económico actual.

El mandatario apuntó directamente contra el PAMI y el programa Sumar: "Entre PAMI y Sumar tenemos 30 millones de pesos de deuda y nunca tenés fecha de cuándo lo van a abonar. Cuando te lo pagan es cuando se ha licuado con el tiempo". La licuación por inflación convierte los pagos tardíos en transferencias que no alcanzan a cubrir los costos reales de las prestaciones brindadas.

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"No tenemos inflación cero, entonces mientas más demoran en pagar más se licua la deuda", remarcó al comentar que recibió un pago de dos años de antigüedad. Aclaró que "hay muchos servicios que presta el municipio, como traslados en ambulancia que no lo estamos cobrando y lo pagamos todos".

Un sistema que subsidia a los privados

Uno de los puntos más críticos fue la descripción de lo que el intendente llamó un "sistema perverso": mientras una clínica privada cobra hasta 20.000 pesos por una consulta, al centro de salud municipal le reconocen solo 5.000 pesos por el mismo servicio. "Este sistema perverso hace que también subsidiemos las prepagas y obras sociales privadas", afirmó Haniewicz.

La situación se agrava con los traslados de afiliados del PAMI. La obra social tiene ese servicio tercerizado pero no lo presta, y el municipio termina absorbiendo el costo. "El servicio lo estamos prestando nosotros y no lo cobramos", señaló el mandatario.

Ante eso, anticipó que rechazará acuerdos de pago diferido: "Una obra social nos paga una deuda ya atrasada en 12 cheques para terminar de cobrar en febrero del año que viene. No se los voy a recibir porque no tenemos por qué subvencionar a un privado".

Obras en marcha pese al freno

A pesar de la restricción financiera, el municipio avanza en una perforación de agua a 300 metros de profundidad que busca resolver un problema de calidad que afecta a un sector de la ciudad desde hace 20 años. "Estamos llegando a los 300 metros, la misma napa que tiene la Coca-Cola", indicó el intendente, quien estimó su finalización en 15 días.

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El mandatario reconoció, sin embargo, que el contexto obliga a ajustar los tiempos: "Hemos tenido que disminuir el ritmo. No lo queremos frenar, pero está impactando mucho el tema económico".

El cierre de la entrevista estuvo marcado por un reclamo de fondo ante el avance de la lógica privada en los servicios públicos: "Si estamos hablando de tender en una administración a lo privado, necesitamos las mismas reglas de juego".