¿El lunes 23 de marzo es feriado o día no laborable en Argentina? Qué dice la ley

El calendario argentino vuelve a generar consultas entre trabajadores y empleadores: ¿el lunes 23 de marzo es feriado o día no laborable? La respuesta es clave para entender derechos laborales, remuneraciones y organización de la jornada.

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A diferencia del martes 24 de marzo, que es un feriado nacional inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el lunes 23 puede ser declarado día no laborable con fines turísticos, una figura legal distinta que genera confusión año tras año.

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Diferencia entre feriado nacional y día no laborable en Argentina

En Argentina, los feriados nacionales están establecidos por ley y tienen carácter obligatorio. Esto significa que, en principio, no se trabaja. En caso de hacerlo, la normativa indica que el trabajador debe cobrar el doble de una jornada habitual.

El 24 de marzo es uno de estos feriados inamovibles. Su objetivo es conmemorar a las víctimas de la última dictadura militar y promover la reflexión colectiva.

En cambio, el lunes 23 de marzo —cuando el calendario lo dispone como “puente turístico”— no es un feriado, sino un día no laborable. Esta categoría tiene un alcance diferente: no implica necesariamente la suspensión de actividades.

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Día no laborable con fines turísticos: quién decide si se trabaja

A diferencia de los feriados nacionales, en los días no laborables la decisión de trabajar o no queda en manos del empleador. Es decir, cada empresa, comercio o institución puede definir si mantiene su actividad normal.

Esto significa que:

- Algunos trabajadores tendrán el día libre si así lo dispone su empleador.

- Otros deberán cumplir su jornada habitual sin modificaciones.

- No existe una obligación general de suspensión de tareas.

Este punto es clave, ya que explica por qué en una misma jornada hay sectores que no trabajan y otros que sí.

Cómo se paga el lunes 23 y el feriado del 24 de marzo

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) establece diferencias claras en la forma de pago:

- Feriado nacional (martes 24 de marzo):

- Si el trabajador no presta servicios, cobra el día normalmente.

- Si trabaja, debe cobrar el doble de la remuneración habitual.

- Día no laborable (lunes 23 de marzo):

- Si el empleador decide no trabajar, el trabajador cobra el día como habitual.

- Si se trabaja, el pago es simple, sin recargo.

En este sentido, el lunes 23 no genera un beneficio adicional en la remuneración, salvo que el empleador otorgue voluntariamente condiciones especiales.

Por qué existen los “puentes turísticos”

Los días no laborables con fines turísticos fueron creados para fomentar el turismo interno y extender los fines de semana largos. Su implementación depende del calendario oficial que cada año define el Gobierno nacional.

Sin embargo, su carácter no obligatorio genera dudas recurrentes, especialmente entre trabajadores que buscan saber si deben presentarse a trabajar o si corresponde algún tipo de pago extra.

LT